‘Aggressiva, offensiva e insultante’: chi è Hiromi Roulin, la ‘dama di compagnia’ nel mirino delle denunce dei figli di Alain Delon

I figli di Alain Delon hanno sporto denuncia contro il sesso. L’accusano di molestie morali e violenze nei confronti dell’attore 87enne.

66 anni, Hiromi Rollin è la compagna giapponese di Alain Delon. Conosce l’attore da dieci anni e vive con lui a Doshi.

Nel 2019 è stata una grande sostenitrice di Alain Delon, quando si stava riprendendo da un ictus. “Durante la mia vera guarigione, sono stato aiutato da una persona, un mio compagno giapponese, che si è preso cura di me e mi ha assistito per mesi”.

Himory Rollin e Alain Delon si sono incontrati attraverso il mondo del cinema. Ha lavorato come seconda assistente al ritorno di Casanova, come sa BFM TV. Alain Delon ha interpretato uno dei ruoli principali lì. Héromi Roulin ha anche recitato nella serie Franck Riva, trasmessa su France 2, oltre a diversi film francesi: Les Fugitives, Un crime, Adultery (istruzioni per l’uso) o anche una bella madre, dove era in particolare una truccatrice , assistente alla regia e persino assistente Alain Delon.

Una fonte vicina ad Alain Delon ha dichiarato nel 2021 sulla sua relazione con lei nelle colonne qui a Parigi: “Per molto tempo hanno avuto una semplice amicizia. Nel tempo, i loro sentimenti si sono sviluppati. Hiromi ha avuto un ruolo innegabile nella guarigione di Alain ma anche nella sua nuova calma.

Secondo l’avvocato per bambini Alain Delon, Hiromi Roulin è “sempre più aggressiva, denigratrice e abusante di lui (Alain Delon: ndr) e dei suoi figli. Controlla sistematicamente le sue conversazioni telefoniche e i suoi messaggi privati. Lei risponde al suo posto, fingendo essere lui, e cerca di intercettare la sua posta”, dice Me. Alya per parigino.

Quest’ultima va oltre: “Proibisce ai suoi figli di venire a trovarlo regolarmente, come hanno sempre fatto. È autoritaria, minacciosa ed è arrivata persino a maltrattare il cane del signor Dillon in modo inaccettabile”.