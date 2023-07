La tensione sale nel primo trailer di Killers of the Flower Moon, il thriller di Martin Scorsese che finalmente riunisce DiCaprio e De Niro.

L’estate 2023 è ricca di uscite cinematografiche e crea persino un ingorgo in autostrada per le uscite estive. Troviamo molti grandi registi davanti. Christopher Nolan con “Oppenheimer”, Wes Anderson con “Asteroid City”, Greta Gerwig con “Barbie”, David Fincher con “The Killer”, Michael Mann con “Ferrari”…

L’estate assassina dei blockbuster: Transformers, Indiana Jones, Oppenheimer, Mission Impossible, Barbie, Tartarughe Ninja… È un ingorgo!

Ma le uscite di fine anno non hanno detto la loro ultima parola. Come dimostra il tanto atteso thriller d’azione di Martin Scorsese che riunisce finalmente Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, il cast principale del regista americano. Adattamento del libro The American Diary di David Gran, il film ha suscitato molto scalpore al recente Festival di Cannes.

Il film parla del massacro degli indigeni della contea di Osage da parte dei bianchi che vogliono impossessarsi della loro terra per il petrolio. Apple ha appena rilasciato il primo trailer ufficiale del film. Teso e meravigliosamente girato, il teaser mantiene tutte le sue promesse e aumenta la tensione prima dell’uscita nelle sale.

Killers of the Flower Moon uscirà per la prima volta nelle sale cinematografiche il 18 ottobre in Belgio. Il film non sarà disponibile per altri 17 mesi su Apple TV+.