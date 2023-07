Britney Spears sarebbe stata presa a pugni in faccia chiedendo alla star dell’NBA un selfie

Secondo la rivista americana TMZ, la star americana Britney Spears è stata colpita al volto in un ristorante di Las Vegas. Riconosceva e si avvicinava a un giocatore dei San Antonio Spurs e la sua guardia del corpo spingeva via il cantante.

Accompagnata dal marito, Britney Spears era andata a Las Vegas. Entrando nel ristorante, il cantante è stato presentato al giocatore che tutti aspettano di vedere sulle piste NBA, il francese Victor Wimpanyama.

Volendo fare un selfie con una pepita da basket, Britney Spears ha dato una pacca amichevole sulla spalla del francese. Un gesto che ovviamente non reggerebbe più per la guardia del corpo dei San Antonio Spurs, che avrebbe agito a caso. Lo shock sarebbe stato abbastanza violento da far cadere la stella all’indietro, secondo le informazioni di TMZ.

La star è poi andata al suo tavolo prima che Damien Smith, la guardia del corpo del giocatore di basket, si avvicinasse per scusarsi. “Sai cosa vuol dire essere trascurato da un fan”, avrebbe spiegato al cantante, che potrebbe non averlo riconosciuto.

TMZ riferisce di una denuncia per aggressione e percosse presentata dall’entourage di Britney Spears. È difficile ottenere qualcosa mentre la guardia del corpo fa il suo lavoro.