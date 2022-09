Aggiungi il bot di Fortnite’s Paradise al tuo server Discord per le sfide – Breakflip

Epic Games ti dà la possibilità di aggiungere un bot paradiso sul tuo server Discord per completare le sfide! Spieghiamo come farlo.

Nei giorni scorsi è stato possibile completare le sfide fortnite Sulla discordia! Si ottiene unendoti al server Discord del gioco e quindi andando nella chat room corretta. È stata allestita una lounge speciale, con un bot che fornisce tutte le istruzioni da seguire per completare i vari compiti e raccogliere le ricompense.

Ma ora, passare attraverso il server Discord ufficiale non è più obbligatorio per completare queste sfide! In effetti, Epic Games consente ai giocatori che lo desiderano Aggiungi un bot Paradise al suo server Discord ! In questo modo, puoi svolgere tutte le attività necessarie rimanendo sul tuo server.

Come usi il robot Heaven in Fortnite per le sfide?

Aggiungere un bot Paradise al tuo server Discord, è molto semplice! Tutto quello che devi fare è:

Aggiungi il bot con il link ufficiale ( fonte )

) Scrivi/aiuta il tuo server e segui i diversi passaggi per creare una nuova stanza

Premi “Start” e inizia le tue attività

Una volta che hai finito, sarai in grado di completare tutte le sfide del Paradiso, che possono essere raggiunte solo andando su Discord! Non dimenticare di fare clic su Aggiorna dopo ogni attività completata, nel messaggio che il bot ti invierà. Senza di essa, non sarai in grado di arrivare alla prossima missione!

Puoi aggiungere un bot paradiso sul tuo server discord! 1 – Aggiungi il bot con questo link: https://t.co/WwsmgNPwcN

2 – Scrivi/aiuta sul tuo server e segui i diversi passaggi per creare un nuovo canale.

3 – Premi “Start” e inizia le tue attività! pic.twitter.com/CEwFZovEtI – Fortnite 🇫🇷 Ufficiale (FortniteFR) 29 settembre 2022

Completando tutti i compiti, tu Sblocca alcune ricompense gratuite in Fortnite.

