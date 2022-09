Windows 11 22H2, Microsoft aggiorna il suo strumento di creazione multimediale

Microsoft ha aggiornato il suo strumento di creazione multimediale per l’integrazione di Windows 11 22H2. Come suggerisce il nome, l’obiettivo di questo strumento è creare una chiave USB o un DVD avviabile per reinstallare o eseguire un’installazione pulita di Windows 11 su un PC nuovo o già utilizzato.

Per trarne vantaggio, è necessario disporre di una licenza di installazione di Windows 11 e di un dispositivo idoneo per l’aggiornamento della funzionalità Alias ​​22H2 o per l’aggiornamento 2022. Microsoft richiede una connessione Internet per il download di file, spazio di archiviazione sufficiente sul computer o una chiavetta USB chiave o unità esterna in cui si scarica il file .iso. A questo proposito, per creare un disco di avvio è necessario un DVD vuoto di almeno 8 GB (e copie DVD). Si consiglia di utilizzare un’unità flash USB vuota o un DVD, poiché tutti i contenuti verranno eliminati durante l’installazione.

Windows 11 22H2 e strumento di creazione multimediale

Questo aggiornamento è perStrumento di creazione multimediale Con l’adozione di Windows 11 22H2 è interessante. Accelera la distribuzione del sistema operativo sul tuo computer. È già possibile scegliere l’opzione ” Aggiorna questo PC ora Per forzare la transizione a 22H2. Quindi non è più necessario attendere che arrivi su Windows Update. D’altra parte, attenzione, questo metodo è accompagnato da rischi poiché sono possibili possibili malfunzionamenti.

Tieni presente che l’app scarica Windows 11 build 22621.525 (aggiornamento 2022), che include diverse patch per risolvere i problemi di installazione. In realtà aggiorna KB5019311 Consenti a Windows 11 22H2 di eseguire l’aggiornamento alla build 22621.525 corregge gli errori di posizione per alcuni file di installazione.

Media Creation Tool è un modo efficace per aggiornare il tuo PC. È uno dei tre metodi disponibili di cui abbiamo parlato in dettaglio in questa notizia.

Windows 11, 3 opzioni per installare e creare media

Se il processo non riesce, è probabile che siano stati rilevati problemi noti. Ad esempio, se è presente hardware Intel SST, verrà imposta una restrizione per bloccare l’installazione a causa di arresti anomali con un giudizio BSOD.