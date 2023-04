Immagini meravigliose e sorprendenti della Terra catturate da un nuovo satellite

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] La storia della Terra dallo spazio Dalla fine della seconda guerra mondiale, l’uomo ha guadagnato statura e …

Alla fine di novembre 2022, l’Indian Space Research Organization (Isro) ha lanciato un nuovo satellite per l’osservazione della Terra, il satellite EOS-06. L’obiettivo: monitorare le temperature superficiali degli oceani, nonché altre caratteristiche oceanografiche, climatiche e atmosferiche o le migrazioni di uccelli e balene per almeno cinque anni. Da un’altitudine di circa 743 km. All’inizio di dicembre, il satellite ha ripreso una massiccia fioritura di fitoplanctonfitoplancton al largo della costa argentina.

Ma oggi i ricercatori hanno pubblicato soprattutto le splendide immagini della Terra generate da 300 gigabyte di dati restituiti durante i primi 15 giorni di febbraio. Non solo immagini dell’Oceano Indiano in tutto il suo splendore.

Immagini in falsi colori della Terra

In queste immagini viene rivelata quasi tutta la nostra Terra. Dall’Africa all’Asia attraverso il Nord America, il Sud America e l’Australia. tutto con PrecisionePrecisione Un’area di un solo chilometro. Fornendo ai ricercatori informazioni sulla copertura del suolo e sui biomi oceanici – tutte le piante e gli animali.

Informazioni sulla copertura del suolo con immagini brillanti? Sì, perché tutto appare in falsi colori. In realtà, la macchina Osserva il colore dell’oceano L’OCM a bordo del satellite EOS-06 acquisisce dati in 13 lunghezze d’onda a cui i nostri occhi umani sono insensibili. Così, qui i ricercatori hanno colorato le immagini per renderle più accessibili alle nostre percezioni. Anche se la scelta dell’arancione per rappresentare la vegetazione può sembrare sorprendente.