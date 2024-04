AEW Dynasty: Jack Perry interferisce nell'esito del match

Jack Perry è stato assente dall'AEW All In 2023 dallo stadio di Wembley a seguito di un alterco nel backstage tra lui e CM Punk, e Jack Perry è finalmente tornato durante l'AEW Dynasty 2024.

In effetti, FTR era a pochi secondi dal diventare il campione dell'AEW Tag Team, ma un fan mascherato è arrivato sul ring per abbassare la scala e impedire quella vittoria. La sicurezza ha afferrato l'uomo per togliergli la maschera e ha rivelato che in realtà era Jack Berry (alias Jungle Boy)! Jack Berry torna sugli schermi per la prima volta dalla AEW mentre la compagnia lo ha mandato in NJPW per tenerlo occupato nell'attesa di questo momento.

Questa interferenza di Jack Perry ha dato a Nicholas l'opportunità di vincere i titoli AEW Tag Team e diventare il nuovo campione di tag team insieme a suo fratello. I titoli dei tag team dell'AEW erano vacanti dopo il ritiro di Sting e si tenne un torneo per incoronare i nuovi campioni. Questa partita all'AEW Dynasty è stata il gran finale del torneo.

Così, gli Young Bucks sono diventati tre volte campioni dell'AEW Tag Team e Jack Perry è riuscito a fermare la vittoria di FTR e continuare così la storia di CM Punk. Non dobbiamo dimenticare che Cash Wheeler e Dax Harwood sono amici di CM Punk. Questo intervento di Jack Berry è ancora una volta un'opposizione al Punk.

Le prossime settimane saranno quelle da tenere d'occhio per vedere se Jack Perry tornerà sugli schermi della AEW.

Fonte immagine: AEW