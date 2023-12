“Dobbiamo smetterla di produrre sciocchezze”: Elon Musk sottoposto a dure critiche dopo aver annunciato la sua nuova auto elettrica destinata ai… bambini

Elon Musk ha appena svelato il nuovo Cybertruck, tuttavia abbiamo già trovato una nuova versione di Tesla destinata ai bambini. Sì, Tesla vende un Cybertruck solo per bambini dai 6 ai 12 anni!

Cybertruck, molto più piccolo ed economico

Tesla, il pioniere della mobilità elettrica, sta spingendo i confini dell’innovazione svelando il suo ultimo prodotto… il Cybertruck for Kids. Ispirato all’iconico Cybertruck, un pick-up compatto progettato per offrire un’esperienza di guida elettrica coinvolgente alle generazioni più giovani.

Il Cybertruck per bambini riprende i tratti audaci e futuristici del fratello maggiore. Fari e luci posteriori a LED, sedile regolabile, doppia trazione posteriore, il tutto alimentato da una batteria agli ioni di litio da 22 V che fornisce un’autonomia fino a 12 miglia. Il motore da 500 W raggiunge una velocità massima di 16 km/h, offrendo ai conducenti di età compresa tra 6 e 12 anni un’esperienza di guida indimenticabile.

Se l’idea di vedere i vostri bambini al volante di questo gioiellino elettrico vi stuzzica, è importante sottolineare che “Cybertruck for Kids” è disponibile esclusivamente sullo store online di Tesla negli Stati Uniti. Quindi sì, non è possibile acquistarlo in Francia…

Ma perché questo prodotto?

Dobbiamo prima capire che Tesla non è al primo tentativo. Possiamo ricordare la Tesla Model S per bambini o anche il Cyberquad. Due auto che non avevano lo scopo di far guadagnare soldi a Tesla, ma di partecipare alle comunicazioni. Perché sì, c’è una particolarità di Tesla rispetto alla concorrenza: non fa mai pubblicità. Non vediamo mai spot pubblicitari e nemmeno poster di una Tesla.

Pertanto, la strategia è quella di comunicare online attraverso il passaparola. Come è avvenuto fin dalla nascita del marchio, i clienti Tesla sono diventati ambasciatori del marchio. L’entusiasmo degli acquirenti è fortissimo e il legame con la loro Tesla è importante, sono loro che sono impegnati a vendere auto senza nemmeno rendersene conto.

Un attimo fa forse dovremmo smettere di produrre cose stupide – Stefan Massa (@retrofuturs) 5 dicembre 2023

Il Cybertruck per bambini va quindi nella stessa direzione, con tanto hype sui social network e tanti articoli che parlano della macchinina, ma anche indirettamente del Cybertruck appena uscito. Quindi sì, anche scrivendo questo articolo stiamo migliorando la comunicazione sul nuovo pick-up di Tesla.

Non si tratta quindi di un semplice giocattolo per bambini, ma di uno strumento di comunicazione, sia che lo si acquisti o meno. Per non parlare del fatto che, al prezzo di vendita di questa vettura, Tesla non intende guadagnare nulla.