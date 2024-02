Classifica SS5 Rally Svezia 2024

T Nouvelle

7:37.5 “La velocità è davvero lenta. Mi sto divertendo ma so che sarà un brutto momento. Penso che perderemo 3 secondi per chilometro qui.'”

E. Evans

7:21.2 “È così brutto, è quasi inguidabile. È molto facile commettere un errore.”

A.formo

7:18.2 “Sono davvero sorpreso di essere stato il più veloce, stavo guidando molto lentamente. Ad essere onesti, dovevi solo sopravvivere. Se sterzassi un po' fuori pista, avresti perso completamente la macchina. Questa è la prima volta che ho mai guidato sulla neve quando nevica!”

T. Katsuta

7:02.5 “Non c'è aderenza, non funziona affatto! A volte ci sono 10 cm di neve sulla strada. A volte colpiamo qualche muro, e molte volte speriamo che ci sia un muro di neve e non sia troppo difficile.

J Mostro

7:20.1 “Queste sono le condizioni più difficili in cui abbia mai guidato. Anche se ero lento, sono quasi rimasto bloccato in un muro di neve. È una questione di sopravvivenza e non dovresti correre rischi. Non c'è davvero aderenza.”

E. Lapponia

6:56.4 “Stavo guidando in modo intelligente. Grégoire non ha esperienza di guida in queste condizioni e le sue piste erano molto diverse dalle nostre. È sicuramente una delle tappe più difficili che ho fatto sul ghiaccio.

N.Gryazin “Non funziona, c'è troppa neve, però va sempre meglio man mano che i sentieri vanno avanti.

L.Bertelli “Onestamente, tutti diventeranno sempre più veloci. Abbiamo appena aperto la strada a chi è dietro di noi.”

J. Solance “È incredibile, la macchina va ovunque. Non c'è aderenza. Se esci di pista perdi il controllo della vettura.”

O. Solberg “Era troppo rischioso fare qualsiasi cosa. Guidavo molto lentamente. Ad ogni curva c'era la neve sul parabrezza. Vedremo.”

S. Bagari “Ho appena commesso uno dei miei errori più stupidi quando mi sono fermato per la prima volta, quindi abbiamo perso molto tempo. Penso che abbiamo perso 5 secondi o qualcosa del genere.”

E. Lindholm “È pazzesco. È impossibile non toccare i muri di neve. Per fortuna sono molto grandi e difficili. Ad ogni passaggio diventa più veloce e la strada migliora poco a poco. Sarà più divertente per gli automobilisti dopo Quello.”