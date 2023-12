Adesione dell’Ucraina all’Unione Europea: perché l’Ungheria la blocca

Uno contro tutti. All’apertura del vertice europeo previsto per studiare la questione, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha ribadito la sua contrarietà all’apertura dei negoziati di adesione per l’Ucraina. “Dobbiamo impedirlo, anche se gli altri 26 membri hanno un’opinione diversa”.Mercoledì ha insistito ancora.

Ritiene che le condizioni per l’apertura di questi negoziati non siano state soddisfatte. “Non c’è motivo di discutere nulla“, ha dichiarato. Si riferisce in particolare ai problemi di corruzione in Ucraina. “È un problema che tuttavia riguarda ugualmente l’Ungheria.“, sottolinea Ramona Coman, professoressa di Scienze politiche presso l’Istituto per gli studi europei dell’ULB.

Se Viktor Orbán interpreta il ruolo dei cavalieri bianchi, spesso gioca da solo. Le decisioni riguardanti l’Ucraina devono essere prese all’unanimità in seno al Consiglio europeo. Quindi ha, in un certo senso, potere di veto. Ha intenzione di usarlo per ottenere un risarcimento… se non l’ha già fatto.

Questo mercoledì la Commissione europea ha stanziato 10 miliardi di euro a favore di Budapest, fondi che fino ad allora erano rimasti congelati perché l’Ungheria non aveva rispettato i suoi obblighi in materia di rispetto dello Stato di diritto.

Coincidenza del calendario?

La commissione ci assicura che si tratta solo di una coincidenza temporale. L’Ungheria ha adottato riforme che hanno migliorato l’indipendenza del suo sistema giudiziario e sono state premiate. “L’Ungheria ha compiuto alcuni passi. Supponiamo che il comitato scelga di vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che vedere il bicchiere mezzo vuoto…“Commenta Quentin Michel, professore di scienze politiche all’ULiège.

Gli eurodeputati sono più severi. In una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen (sotto), i leader dei quattro principali gruppi politici europei hanno espresso ““profonda preoccupazione”. Credono che le condizioni non siano soddisfatte.

Ramona Koeman (ULB) aggiunge: “Una nuova legge è già stata adottata e il Parlamento europeo è molto critico nei suoi confronti, ma lo è anche l’intera società civile ungherese. Per me non è una coincidenza temporale.“

Viktor Orbán aveva già ricevuto 10 miliardi di euro ancor prima dell’inizio del vertice? In ogni caso l’uomo è abituato a ciò che alcuni chiamano “Negoziazione” Che altri preferiscono descrivere come “ricatto”.

“Ha sempre giocato a questo gioco. Ricordate la questione dell’immigrazione, o l’embargo sul petrolio russo.”, conferma Quentin Michel (ULiège). “Cerca sempre di ottenere il massimo e non rinuncia mai a nulla“, afferma Ramona Coman (ULB). Sono sorpreso di vedere che le istituzioni europee non hanno ancora imparato la lezioneS.”

opportunismo

“Ci sono ragioni legittime per questo Si solleva la questione dell’opportunità dell’adesione dell’Ucraina“, afferma Tanguy de Wilde Destemelle, professore di relazioni internazionali all’Università della California, Lovanio. Non è solo la questione dell’Ucraina in guerra che deve essere tutelata e portata all’interno della Casa europea. C’è la questione dell’Ucraina, un grande paese con una popolazione di 44 milioni di abitanti e una certa capacità agricola, che solleva molti interrogativi sulla struttura dell’Unione europea. Per non parlare del problema della corruzione. Ma Viktor Orbán lo fa opportunisticamente, non per amore di questioni sostanziali“.

La persona in questione lo nega chiaramente: ““Non esiste alcun collegamento tra i cittadini ungheresi e quelli ucraini.”Lo ha annunciato giovedì Viktor Orbán.

Per Ramona Coman, se Viktor Orban si oppone all’adesione dell’Ucraina, è per le questioni pratiche appena menzionate, ma anche per ragioni ideologiche: “Si oppone a un’Europa sovranazionale. Vuole cambiare l’Europa dall’interno, per dimostrare che non funziona, da qui questi ripetuti blocchi“.

Mercoledì, interrogato sulla possibile uscita dell’Ungheria dall’Unione Europea, il Primo Ministro ha anche detto: “Non voglio andarmene, voglio prendere il potere […] Interni”riunendo sempre più paesi.

Prendersi cura della Russia

È chiaro che anche le relazioni dell’Ungheria con la Russia giocano un ruolo nella sua posizione nei confronti dell’Ucraina. Dall’inizio della guerra in Ucraina, Viktor Orban ha cercato di salvare Vladimir Putin. Ha frenato le sanzioni contro la Russia e ha ottenuto un’eccezione al divieto del petrolio russo. lo scorso ottobre, I due uomini si sono incontrati anche a Pechino. Il primo ministro ungherese ha poi utilizzato il termine imposto dalle autorità russe per riferirsi alla guerra in Ucraina: ““operazione militare speciale”.