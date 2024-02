Acquisti, immobili, tasse di successione: sono vantaggi che i francofoni invidiano ai fiamminghi.

A seconda della zona in cui risiede, un cittadino riceverà un trattamento diverso. Soprattutto a livello finanziario. Nel gioco 7 Errori abbiamo individuato un elenco non esaustivo di vantaggi che i valloni invidiano ai fiamminghi. Che a volte possono costare diverse migliaia di euro.

1. Fare la spesa

La differenza di prezzo tra due supermercati della stessa marca può arrivare in media fino al 7% a seconda della zona in cui si trova il negozio. © Jean-Luc Flemal

L'arrivo di Jumbo e, soprattutto, di Albert Heine, ha rafforzato la concorrenza nel nord del paese. La politica di Colruyt è quella di offrire i prezzi migliori e quindi in linea con le offerte della concorrenza. Poiché Albert Heijn e Jumbo non hanno sede a Bruxelles e in Vallonia, il grande rivenditore n. 1 non è obbligato a praticare gli stessi prezzi delle Fiandre. Varcare i confini linguistici è quindi più interessante per i consumatori della Vallonia e di Bruxelles. “È chiaramente Albert Heijn a far scendere i prezzi nelle Fiandre”, spiega Christoph Eichment, amministratore delegato di PingPrice, un'app che permette di confrontare i prezzi e approfittare delle migliori offerte. È così tangibile che se confrontiamo i prezzi tra il Colruyt situato vicino al supermercato Albert Heijn e un altro Colruyt, ad esempio a Bruxelles, dove Albert Heijn non ha sede, vediamo che c'è una differenza di prezzo dal 6 al 7%.

2. Immobiliare

Le spese di registrazione possono esplodere oltre i confini linguistici. ©Shutterstock

Le tasse di registro sono regionali e, a questo proposito, se Bruxelles e Vallonia offrono una riduzione rispettivamente di 200.000 euro e… appena 20.000 euro, le Fiandre hanno deciso di ridurre del 3% l'aliquota delle tasse di registro per la residenza principale. Senza riduzione, queste tasse raggiungono il 12,5% a Bruxelles e in Vallonia.

Diritti di registrazione per regione ©IPM Graphics

È chiaro che a pagare di più sono i valloni. Prendiamo ad esempio una coppia che ha acquistato una casa per 300.000 euro. Nelle Fiandre, al tasso del 3%, l'importo della tassa di iscrizione ammonta a 9.000 euro. Tenendo conto della riduzione, se la coppia risiede a Bruxelles, pagherà 12.500 euro di spese di registrazione. Sfortunatamente per lui, se l'immobile si trovasse in Vallonia, il conto salirebbe a 35.000 euro. Questo sistema di tassa di registrazione più favorevole nelle Fiandre ha già incoraggiato molti residenti di Bruxelles a lasciare la capitale per stabilirsi in periferia. Soprattutto perché anche lì gli immobili sono convenienti.

3. Energia

I costi per il riscaldamento della vostra casa sono molto più bassi nelle Fiandre che in Vallonia.

Se riscaldi con il gas, è anche meglio vivere nelle Fiandre. Secondo i dati Creg di dicembre 2023, il prezzo di un kilowattora di gas in Belgio era di 9,34 centesimi. Tuttavia, questo importo è più elevato in Vallonia, raggiungendo i 9,92 centesimi/kWh. A Bruxelles il costo è di 9,27 centesimi/kWh, mentre nelle Fiandre è più economico, a 8,83 centesimi/kWh. La famiglia media belga consuma circa 15.000 kilowattora all'anno. Pertanto, il consumo ammonta a 1.488 euro per un vallone, 1.390 euro per un residente a Bruxelles e 1.325 euro per un fiammingo.

4. Auto ibride

Tasse automobilistiche per regione ©IPM Graphics

Anche la politica fiscale sulle automobili è stata regionalizzata. Nel complesso, i fiamminghi sono i maggiori beneficiari dell’imposta di registro e dell’imposta annuale sul commercio, che spesso è più bassa. L'osservazione è particolarmente chiara se ci concentriamo sulla tassazione dei veicoli ibridi… che può essere fino a 100 volte più elevata nel sud del paese. Esempio ? L'ibrido Opel Grandland da 9 CV e 135 kW richiede il pagamento di 4.957 TMC e 340 euro TC in Vallonia, rispetto a soli 53 euro TMC e 170,63 euro TC nelle Fiandre (vedi tabella)!

5. Ricompensa elettrica

Nelle Fiandre, nel 2024, gli acquirenti di auto elettriche beneficeranno di uno sconto di 5.000 euro, che farà invidia ai residenti della Vallonia e di Bruxelles. © Charvamallu Notizie fotografiche

Sempre nel settore automobilistico, le Fiandre hanno fissato un premio di 5.000 euro per l'acquisto di un veicolo a zero emissioni che costi meno di 40.000 euro. L’obiettivo: accelerare l’ecologizzazione del parco veicoli fiammingo rendendo le auto elettriche più accessibili. Certamente la ricompensa, che inizialmente si ridurrà fino al 2027 ma alla fine sarà limitata al solo 2024. Tuttavia, la sua assenza, da parte di Bruxelles e della Vallonia, non sarà certamente tale da incoraggiare gli automobilisti della capitale e del sud del Paese a coinvolgere la polizia. materiale elettrico. Vale anche la pena notare che il costo della revisione tecnica di un'auto d'epoca è più elevato in Vallonia (56,1 euro la prima volta) che nelle Fiandre (38,5 euro).

6. Imposte di successione

Imposte di successione per regione ©IPM Graphics

Anche le imposte di successione variano notevolmente a seconda della regione. Se Bruxelles e la Vallonia offrono prezzi relativamente simili, nelle Fiandre è abbastanza diverso. Spesso a favore dei residenti del nord del Paese. Per piccole quantità le differenze non sono enormi. Lo diventano ancora di più man mano che aumenta l’importo ereditato. A 200.000 euro, un vallone pagherà oltre 2.600 euro in più di un fiammingo. Una cifra che sale a 7.000 euro per un patrimonio di 250.000 euro. E circa 15mila euro per un immobile del valore di 1 milione di euro.

7. Componente aggiuntivo

Le persone a basso reddito possono ricevere una piccola busta del valore di circa 600 euro dalle Fiandre. ©Shutterstock

Centinaia di migliaia di lavoratori fiamminghi vedono attualmente il pagamento arrivare automaticamente sui loro conti. Nel campo delle comunicazioni? “Funzione aggiuntiva”. La misura, decisa dalle Fiandre nel 2021, mira a colmare il divario che è stato oggetto di molto dibattito in questa campagna politica: quel divario molto stretto tra il reddito netto in tasca di un lavoratore modesto e un beneficiario di welfare. condizioni? Ha percepito uno stipendio lordo inferiore a 2.700 euro al mese nel 2022 (2.900 euro per la seconda parte dell'anno) e vive nelle Fiandre. Il “bonus lavoro” può arrivare a 50 euro al mese, oppure a un totale di 600 euro all'anno, corrisposti in un'unica soluzione. Questa misura costosa (900.000 fiamminghi aventi diritto), che è un totem per i liberali fiamminghi, ha senso con l’obiettivo di aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori. Tra l'altro, soprattutto le tasse. Non c’è niente di simile in Vallonia o a Bruxelles…

