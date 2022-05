The Digital Creditor and Bad Dead Specialist vede un impatto positivo sulle transazioni per AREC, società focalizzata sul business immobiliare, con un utile di circa மில்லியன் nel 2023 e circa 11 milioni di euro di tasse nel 2025.

AREC è il terzo cliente più grande del mercato italiano delle PTU aziendali con 2,2,1 miliardi di debiti di terzi in gestione e il valore contabile totale delle posizioni personali, in media 30.30 milioni, è illimitato, secondo un comunicato stampa.

AREC è attualmente partecipata da investitori istituzionali Finance Roma e GWM Group Holdings, che detengono entrambe una quota del 40% e Axalis Holding il restante 20%.

Challenger Unlimited Bank ha registrato un utile netto di 0,7 15,7 milioni nei primi tre mesi dell’anno, in crescita del 25% rispetto all’anno precedente.

L’industria italiana del recupero crediti è sotto pressione per consolidare la spesa poiché il flusso di nuovi crediti inesigibili diminuisce mentre i debitori del paese ripuliscono un ampio bilancio.

Illimity prevede di consolidare la sua unità Nebrizs con l’AREC per generare più di 9,9 miliardi di prestiti a società in difficoltà nel settore del servizio del debito.

Illimity pagherà l’operazione con un incremento di 36 milioni di euro di riserve AREC e i restanti 4 milioni di euro saranno pagati in contanti.

A seguito dell’operazione, gli attuali azionisti di AREC deterranno circa il 3,4% del capitale ordinario di Unlimited.

Marco Sion Raccah, attuale amministratore delegato di AREC, deterrà la stessa partecipazione nella nuova società a seguito della fusione tra neprix e AREC.

L’esito del processo è subordinato alla conclusione del processo di accreditamento e all’assemblea dei soci illimitati sul previsto aumento di capitale per l’estate.

(1 $ = 0,9483 euro)