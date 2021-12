Abdel Samad Azzouli vuole giocare per il Marocco

Dopo essere stato convocato da Vahid Halilhodzic per la Coppa d’Africa del prossimo mese, il giocatore, che effettuerà la sua prima selezione ufficiale, dovrebbe saltare diverse settimane a causa del malcontento dell’FC Barcelona e della Federazione spagnola.

L’ho scoperto non molto tempo fa e gli ho parlato. Era nella squadra riserve quindi non potevo chiamarlo, ma ora gioca in prima squadra. Ho visto che ha le qualità necessarie per giocare in questa squadra. Giocando da squadra, è veloce e in grado di fare la differenza da entrambe le parti. Non abbiamo molti di quei giocatori e penso che potrebbe interessarci. Il tecnico Waheed ha detto che El-Abed è molto desideroso di giocare per il Marocco e spera di raggiungere un accordo con il Barcellona in modo che non ci siano problemi con la sua convocazione in Coppa d’Africa.

Per quanto riguarda l’allenatore della nazionale Abdelsamad Zelzouli, “Gioca ed è quasi nominale. Anche se gioca da poco più di un mese, l’ho chiamato perché gioca in una squadra come il Barcellona. Ho parlato con lui due volte e non vede l’ora di giocare con noi. È molto orgoglioso di giocare per il Marocco. Discuteremo con i suoi dirigenti, il presidente e il direttore sportivo, di non impedirglielo, perché è facoltativo. Cercheremo di trovare un accordo amichevole, spiegheremo cose e troveremo una soluzione accettabile per tutti in modo che Abde possa giocare in Coppa d’Africa”, ha concluso.