“Ha giocato alla perfezione il suo gioco”

Per sua stessa ammissione, il difensore del Liverpool Trent Alexander-Arnold non ha mai affrontato un avversario più forte di Eden Hazard durante la sua carriera.

Trent Alexander-Arnold non dimenticherà presto i suoi numerosi incontri con Eden Hazard in Premier League. In un’intervista ai media della Premier League, il difensore del Liverpool ha dichiarato di considerare l’ex n.10 Chelsea l’avversario più feroce che abbia affrontato nella sua carriera. “Era molto abile e veloce. A dire il vero non aveva proprio punti deboli. Padroneggiava il suo gioco alla perfezione. Un grande apprezzamento per le eccezionali qualità del belga, che ora sta attraversando il periodo più complesso della sua carriera al Real Madrid”.

Notizia

E’ stato svelato anche ai giocatori della Premier League che sognavano di accoglierlo al Liverpool, la scelta del giocatore inglese è ricaduta su un altro red devil dal talento eccezionale «Avrei accettato Kevin De Bruyne, perché lo ammiro tanto come giocatore. è un giocatore eccezionale, i passaggi e le occasioni che crea sono enormi”.