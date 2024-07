A Las Vegas, Celine Dion fa un annuncio a sorpresa sul suo casting di giocatori di hockey

Celine Dion è assente dalle scene canore da due anni e non ha ancora detto la sua ultima parola. Dopo diverse interviste nelle ultime settimane nell’ambito dell’uscita del suo documentario “I Am: Celine Dion”, la cantante è apparsa a Las Vegas per un annuncio molto speciale.

Non è una novità, Celine Dion è una grande fan dell’hockey. Il cantante era così legato ai Montreal Canadiens del Quebec che è stato invitato allo stadio di Las Vegas venerdì 28 giugno. Durante il gala sportivo organizzato dalla NHL (National Hockey League), ha avuto il compito di annunciare i nomi dei giocatori selezionati dalla squadra che sostiene durante questo primo turno del draft NHL.

La cantante canadese è apparsa con un elegantissimo abito bianco accanto al figlio maggiore, Rene Charles (23 anni). Dall’uscita del suo documentario, sui social sono circolate molte foto della star colpita da dolori violenti. Dopo aver sofferto per anni della sindrome della persona rigida, Celine Dion ha rassicurato i suoi fan apparendo in forma e sorridente con i suoi tacchi alti.

Un ritorno sul palco molto atteso

Su questo argomento Celine Dion è molto chiara: vuole tornare sul palco e cantare. Attualmente, i suoi gravi problemi di salute hanno colpito le sue corde vocali e la cantante deve continuare le cure nella speranza di tornare un giorno davanti ai suoi fan.