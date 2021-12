L’uomo di New York ha accoltellato i passanti e ucciso un italiano

Un uomo di 25 anni è stato accoltellato da uno studente italiano che giovedì sera ha aggredito diversi passanti nelle vicinanze di Harlem.

Le prove suggeriscono che uno studente italiano della Columbia University è stato pugnalato a morte da un giovane giovedì notte a New York City, che era già stato imprigionato per violenza, dopo di che ha accoltellato un secondo italiano e aggredito un terzo passante.

La polizia di New York ha confermato all’AFP venerdì che “David Giri, 30 anni”, è morto in ospedale per ferite allo stomaco dopo essere stato pugnalato nel quartiere di North Harlem, molto vicino al campus della Columbia a ovest di Manhattan.

In dichiarazioni separate, il presidente dell’università Lee Bollinger ha confermato la “tragica perdita” di David Gree, uno studente della Columbia’s School of Engineering and Applied Sciences. Dal canto suo, la Farnesina ha confermato che “un italiano è stato ucciso e un altro ferito in una serie di accoltellamenti”.

Infatti, la polizia ha detto che un secondo uomo di 27 anni è stato accoltellato al petto nella stessa zona del primo attacco. Trasportato d’urgenza in ospedale, le condizioni sono stabili.

Secondo la polizia, il 25enne è stato arrestato dopo il secondo attacco, appena a nord di Central Park, quando ha minacciato con un coltello una terza persona, un 29enne.

Il “Daily News”, che ha pubblicato le foto dell’italiano morto venerdì, ha descritto il presunto killer come appartenente a una gang del quartiere Queens di New York, dove aveva già trascorso quattro anni di carcere. È stato arrestato più volte per violenza seriale. READ L'italiano Matteo Salvini in campo

Gli indicatori di criminalità e diagnosi errate hanno iniziato a salire di nuovo a New York durante le epidemie nel 2020, ma quest’anno ha registrato una recessione.

