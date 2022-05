A Minde, il servizio sociale sanitario tra i sindacati ha fissato una tavola rotonda

Si svolgerà giovedì 19 maggio, presso l’Espace Jean Jaures de Mende, dalle 9:00 alle 12:00.

Tutti gli operatori sanitari sono invitati alla prossima tavola rotonda a livello distrettuale. Il sindacato ha annunciato l’Interunion CGT-CGC-FSU-FO-SUD venerdì 6 maggio. Si svolgerà giovedì 19 maggio, presso l’Espace Jean Jaures de Mende, dalle 9:00 alle 12:00. “ Sono già state inviate 90 lettere di invito. C’erano solo 50 nella prima assemblea”. Annuncia Stefan Barnini, rappresentante federale.

Lo scopo di questa seconda tavola rotonda è quello di “Dimostrare, in tutto il settore, quali sono le difficoltà, quelle su cui possiamo lavorare a livello locale e rapidamente. Vogliamo lavorare su tutti i reclami, valutare la situazione e cercare di rispondere collettivamente”, Nicholas Tourrier, rappresentante della CGT, aggiunge.

Per quanto riguarda il premio Ségur de la santé, “Alcuni enti non l’hanno ricevuto. Ad Arc-En-Ciel, ad esempio, i dipendenti non hanno ancora ricevuto questo pagamento di 183 euro”, Il rappresentante della CGT conferma. Regin Rozier, rappresentante di SUD aggiunge: “Alcune domestiche, badanti e tecnici non guadagnano nemmeno il salario minimo in base al loro stipendio”.

Quattro assi principali

“Vogliamo prenderci cura della parte nascosta dell’iceberg”, Nicholas Tourer ha detto: La prima tavola rotonda inizia il 24 febbraio. Sono emersi quattro assi principali: il deterioramento delle condizioni di lavoro e le sue ripercussioni sulla popolazione; Aumento di salario; – Riqualificazione della professione attraverso un’adeguata e adeguata formazione e disagio di gestione.