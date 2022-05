A Gers, un centro regionale che combatte il deserto medicinale

Francia 3

centro sanitario di Firenze (ingranaggi) Non mollare. “Non abbiamo più un medico, il nostro medico è in pensione e tutti i medici nel raggio di 20 chilometri non vogliono più ricevere pazienti”dice una donna che ha percorso più di 20 chilometri per venire. “È benefico per i pazienti perché trovare un medico non è sempre facile, soprattutto in campagna.Aggiunge l’uomo.



Il centro sanitario regionale, ospitato nei locali di un’ex scuola, ospita medici di base, oltre a un assistente e una segretaria medica. Fatti pagare dal Consiglio distrettuale di Khiam. “Il vantaggio di essere un dipendente è che hai (…) flessibilità in termini di orari e quantità di lavoro”, spiega Emilia ArgillaMedico dipendente Nel centro sanitario della contea di Geres. I Gers affrontano una carenza di medici. “C’erano solo quattro medici liberali prima dell’istituzione del centro sanitario regionale”Girolamo conferma SamalensVice Presidente del Consiglio Distrettuale di Khiam.