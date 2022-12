Celine Dion annuncia di avere un “disturbo nervoso” (video)

La cantante Celine Dion ha parlato, in un videoclip pubblicato sul suo account Instagram, dei suoi problemi di salute che le impediscono di esibirsi sul palco durante l’estate del 2023. La star spiega di soffrire di un “disturbo nervoso” che le causa difficoltà nell’uso la sua voce. accordi.

Questa è una pubblicità che deluderà molti fan. Celine Dion ha scelto, per motivi di salute, di posticipare al 2024 i suoi concerti della primavera 2023.Soffro di problemi di salute da molto tempo e non è facile per me affrontarli. È molto triste doverti dire che non sarò pronto per ricominciare il mio tour in Europa a febbraio.ha detto sotto un video pubblicato sul suo Instagram.

Questo disturbo, caratterizzato in particolare da una rigidità muscolare progressiva, fa sì che Celine Dion abbia difficoltà a camminare e le impedisce di “Uso delle corde vocaliCome desideri, i dettagli del cantante.

Anche il suo programma estivo è stato stravolto e la star nordamericana in particolare non sarà presente al festival Vieilles charrues in Bretagna, dove avrebbe dovuto essere il 13 luglio, dopo le prime due cancellazioni. D’altra parte, i sei concerti previsti per La Défense Arena (vicino a Parigi) nel settembre 2023 vengono conservati.

Celine Dion ha eseguito i primi 52 spettacoli del tour prima dell’inizio dell’epidemia di Covid-19 all’inizio del 2020. Poi, lo scorso gennaio, la star ha annunciato che avrebbe cancellato la tappa nordamericana di questo tour a causa dei suoi problemi di salute.

Di seguito l’annuncio di Celine Dion: