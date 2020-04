A Cava de’ Tirreni un nuovo caso di contagio. L’aggiornamento di Servalli

Servalli: “Un nuovo caso di contagio a Cava. 5 guariti”.

Cava de’ Tirreni. Emergenza Covid-19. Il sindaco Vincenzo Servalli fa il punto della situazione nella Città metelliana: “228 tamponi effettuati a Cava finora. La buona notizia è che ci sono due nuovi guariti. – fa sapere Servalli – Sale, quindi, a 5 il numero dei guariti, ma abbiamo un nuovo caso di tampone positivo al Covid-19, per un totale di 20 persone positive, di cui 6 ricoverate e 14 a casa. Circa 100 persone in isolamento fiduciario”.

Speculazione sui prezzi: controlli serrati

In tanti in Città hanno segnalato rincari ingiustificati sui prezzi di alcuni articoli di prima necessità A tal proposito, Servalli ha assicurato che, di concerto con l’assessore alla Sicurezza Giovanni Del Vecchio, sono stati intensificati i controlli per verificare eventuali azioni speculative sui prezzi dei generi alimentari e di prima necessità che saranno denunciate all’Autorita’ Giudiziaria, per il reato previsto dall’art. 501 bis del Codice Penale.

Nel contempo, il Sindaco invita i cittadini a segnalare le anomalie riscontrate negli esercizi commerciali, in modo da consentirci di effettuare controlli mirati e rapidi. “Il fenomeno odioso della speculazione -dichiara – va stroncato sul nascere a garanzia soprattutto dei cittadini, ma anche della stragrande maggioranza dei commercianti onesti. Ringrazio, l’avv. Marco Senatore, per il contributo tecnico legale e per la sua collaborazione sul tema”.