Si rinnova l’annuale campagna di recupero degli alberi di Natale non recisi

Sabato 11 gennaio, a partire dalle ore 11.00, presso lo sguinzagliatoio di via Gramsci, si rinnova l’annuale campagna di recupero degli alberi non recisi, dal titolo “Ripiantiamo Natale”.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di invitare chiunque abbia allestito per il Natale, appena trascorso, un albero vero e con radici, a non abbandonarlo accanto ai cassonetti della frazione umida, come spesso si verifica, ma a consegnarlo e ripiantarlo al fine di ridargli vita.

«Ringrazio la promotrice dell’iniziativa, Rosanna De Rosa – dichiara l’Assessore all’Ambiente Nunzio Senatore – è un modo per stimolare soprattutto le giovani generazioni ad un maggiore rispetto della natura e dell’ambiente che ci circonda, solo così possiamo migliorare la nostra qualità della vita».

L’iniziativa è stata promossa dal Progetto Diecimetri, Legambiente Cava, Club Alpino Italiano, Casamia onlus Dopodinoi, Rete Volontari Cava, Primaurora Volontari Vesuvio, Genitori Insieme, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente