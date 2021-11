86 milioni di euro per gli Ospedali Savoia

In totale , 1,6 miliardi di euro saranno destinati alla regione Auvergne-Rhône-Alpes, No 86 milioni per gli Ospedali Savoia. Nel luglio 2020 è stato votato un ampio piano di investimenti per l’ospedale generale Ségur de la Santé. Obiettivo: migliorare le condizioni di lavoro del personale e delle infrastrutture.

NS Ospedale Saint-Jean-de-Maurienne, poiché lunedì 8 novembre il ministro degli Esteri incaricato delle relazioni regionali si è recato a Joel Giroud, l’investimento ammonta a 20 milioni di euro. Ed è giunto il momento, soprattutto per il servizio medico, che è responsabile di Karen Hardy, pneumologa.

È dura vivere ogni giorno in questo ospedale, perché le stanze sono così piccole, non possiamo soddisfare gli standard dei pazienti disabili, è inimmaginabile avere solo una duchenne per 30 posti letto!

“Dobbiamo assolutamente soddisfare i criteri. Ho sfinito la mia squadra, il che spiega la fuga del personale infermieristico, che in realtà non ne poteva più.sospiri. Nonostante l’aumento del salario, C’è una carenza del 30% di medici ospedalieri. Anche in sala operatoria mancano cinque infermieri.

Aggiorna l’ospedale per trovare personale infermieristico

Jacques Latour è il direttore sanitario della sala operatoria, che da diversi anni non è all’altezza degli standard. “La sterilizzazione non è a norma, non abbiamo una camera di equilibrio e ci manca lo spazio e lo spazio. Avremo bisogno di un quarto pronto soccorso”.

Per visualizzare questo contenuto di Twitter, devi accettare i cookie social networks. Questi cookie ti consentono di condividere o interagire direttamente sui social network a cui sei connesso o di integrare contenuti inizialmente pubblicati su tali social network. Consente inoltre ai social network di utilizzare le tue visite ai nostri siti e app per personalizzare e indirizzare gli annunci. READ Vaccinazione sanitaria obbligatoria: 'Sembriamo un po' pazzi' Autorizzo

Gestisci le mie scelte

Dovrebbe funzionare Inizia il prossimo annoCon priorità data all’ampliamento della sala operatoria con una superficie di 300 metri quadrati, nonché al suo adeguamento al livello degli standard. per jack”I dipendenti hanno bisogno di migliori condizioni di lavoro, e questo vale anche per l’ambiente di lavoro. Spero che questo ispiri i caregiver a tornare.“

Come annunciato dal ministro Investimento di 10 milioni di euro per il vicino ospedale Moutier.