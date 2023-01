7 strumenti che (forse) useremo nel mondo di domani

© dott

camaleonte stradale

La BMW i Vision Dee Ha fatto molto rumore. Il concept dell’auto elettrica parla ed è rivestito da più di 200 pannelli che le permettono di cambiare colore a piacimento. Il suo vetro frontale è uno schermo che ti informa su tutto ciò che ti circonda (segnali stradali, indicazioni stradali, negozi, ecc.) tramite la realtà aumentata. I college che sembrano impressionanti sono altrettanto inutili o potenzialmente pericolosi.

sempre di più

Lenovo, il produttore di laptop, ha presentato al pubblico il suo nuovo modello ibrido tra un tablet e un laptop, ma con due schermi. Un’idea a priori strana, ma che ha già sedotto tutta la stampa specializzata, impressionandola con questo concetto e le sue possibilità.

Pensiamo di sì

La realtà virtuale continua ad essere un argomento importante nelle passerelle. Alcune aziende, come OVR Technology, stanno cercando di spingere ulteriormente il concetto sintetizzando i profumi, in modo che i nostri altri cinque sensi possano passare a questa nuova dimensione.

tocco di minzione

Forse molto utile ma sorprendentemente, Withings U-Scan è un dispositivo che si avvita nel water. Questo minuscolo tablet controllerà la tua urina e ti informerà, tramite un’app, sulla tua salute e su eventuali anomalie.

Occhio ai dettagli

Non solo le aziende tecnologiche erano presenti al CES, ma anche L’Oréal era presente con un nuovo fantastico dispositivo: Brow Magic. Un dispositivo che utilizza la realtà aumentata per disegnare o disegnare le sopracciglia con grande precisione.

Taxi volanti

Per quanto riguarda la mobilità, diverse aziende hanno presentato gli eVTOL”,Decollo e atterraggio verticale elettrico. Molte compagnie aeree hanno mostrato interesse a collegare rapidamente diversi aeroporti nella stessa città.

Gallo Doodle Doo

Al CES, il Belgio è stato nominato Innovation Champion. Tra i progetti presentati ci sono O-Boy, un orologio che invia un segnale GPS per aiutare in caso di difficoltà, o Formyfit, un’app per monitorare l’attività fisica nelle scuole e nelle aziende.