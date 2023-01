Grandi cose sono in cantiere per il 2023

grande anno

Secondo il capo senior della NASA, l’anno 2022 segna la storia dell’agenzia spaziale statunitense. Anche il programma del prossimo anno promette di essere caricato. La NASA continuerà la sua ricerca per esplorare l’universo con ambizioni ancora maggiori. Naturalmente, la missione Artemis sta attirando l’attenzione, così come diverse importanti rivelazioni di nuove tecnologie volte a comprendere meglio il nostro pianeta.

Artemide

La missione Artemis è attualmente in pieno svolgimento. Il primo passo è stato completato con successo quando il razzo Orion è entrato nell’orbita lunare. Nel 2023, la NASA svelerà tute spaziali primarie che verranno utilizzate nei futuri voli con equipaggio sulla Luna. Inoltre, in collaborazione con società private, l’agenzia statunitense fornirà macchine in grado di muoversi sulla superficie della luna naturale della Terra. Infine, quest’anno sarà in programma anche un sistema di atterraggio lunare per gli astronauti.

miglioramento tecnologico

La tecnologia continua il suo folle sviluppo. Quest’anno, la NASA presenterà un prototipo di aereo alimentato da motori completamente elettrici. L’X-57 Maxwell è un piccolo velivolo leggero dotato di 14 motori. Un altro dispositivo sperimentale vedrà la luce: l’X-59. Chiamato Questt, sarà utilizzato per la ricerca con l’obiettivo di rendere possibili velivoli supersonici nelle aree popolate.

Fonte : NASA

Vedi anche: una straordinaria scoperta su Marte