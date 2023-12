7 consigli per una vacanza salutare

Il periodo delle celebrazioni festive si avvicina rapidamente. Non mancheranno le occasioni per festeggiare attorno a tavolate ben imbandite. Questo è spesso uno dei rari periodi dell’anno in cui ci concediamo pasti tradizionali, più dolci e più alcol. I miei 7 consigli per delle vacanze salutari!

1. Sistema immunitario ottimale

Una dieta equilibrata prima delle vacanze e tra un ricevimento e l’altro aiuterà a migliorare il tuo sistema immunitario. Frutta e verdura sono ricche di antiossidanti e vitamine A e C, che svolgono un ruolo nel sistema immunitario.

Qualche giorno prima dei festeggiamenti potete incorporare dei probiotici. Questi elementi si trovano in alcuni yogurt, kefir e latti fermentati (come Bio-K+ e DanActive). Poiché le festività natalizie portano inquinamento a causa di numerosi contatti, assumere quotidianamente probiotici aiuterà a ridurre il rischio di virus e batteri.





2. Nessun digiuno o dieta

Il digiuno prima di andare al lavoro non è ottimale. Rischi di mangiare tutto quello che c’è in tavola, perché morirai di fame. Si consiglia di fare uno spuntino pomeridiano prima di andare a cena. Verdura cruda e hummus, yogurt o frutta con qualche noce ti aiuteranno a controllare la fame al ricevimento e tollererai meglio la tua prima bevanda alcolica se hai mangiato qualcosa.

La fine di dicembre non è il momento ideale per limitare. Questo non è sicuramente il momento di contare le calorie o pesarsi. Concentrati invece sull’alimentazione intuitiva e ascolta la tua fame e la tua sazietà.





3. Una dieta equilibrata

Anche se eviti diete e digiuni, nulla ti vieta di mangiare più leggero prima e tra i pasti! Controllare le porzioni ed evitare gli eccessi ti aiuterà a digerire meglio e a dormire meglio. A pranzo sostituite la tradizionale colazione a base di uova e salumi con uno spuntino. Ad esempio: a pranzo una ciotola di yogurt con frutta e semi di canapa. A cena, un’insalata verde composta da più verdure, con l’aggiunta di legumi o pesce in scatola per ottenere proteine, è considerata un pasto equilibrato e leggero allo stesso tempo.

La carne farà sicuramente parte di tutti i ricevimenti. Senza eliminarli, perché non includere più legumi, tofu e pesce prima delle vacanze?





4. Sul banco dei dolci

Per le serate festive riserviamo tronchetti di Natale, crostate di zucchero e altri deliziosi dolci. Prima delle feste e tra un ricevimento e l’altro puntate sulla frutta o sullo yogurt se siete golosi.





5. Bevi alcolici con moderazione, con abbondante acqua

Prima delle vacanze e tra un ricevimento e l’altro è opportuno limitare il consumo di alcol.

Al ricevimento evitare l’alcol a stomaco vuoto. Iniziare con un bicchiere d’acqua e alternare acqua e alcol per tutta la serata. Oltre a ridurre l’apporto calorico, puoi scommettere che il giorno successivo sarai più in forma!

L’acqua ti aiuta a rimanere ben idratato. Dato che sei anche responsabile dell’idratazione della pelle, bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno ti aiuterà ad apparire al meglio durante i festeggiamenti!





6. In attivo!

Nonostante i numerosi eventi familiari, cerca di rimanere il più attivo possibile. Hai qualche giorno libero ed è ora di andare in palestra o trascorrere più tempo all’aria aperta. Camminare, fare un’escursione con le ciaspole o anche spalare ti permetterà di bruciare energia, contribuendo al tempo stesso a migliorare il tuo sistema immunitario e a farti sembrare sano. Perché aspettare fino a gennaio per muoversi di più?





7. Riposati per essere in buona forma

La frequente mancanza di sonno avrà un impatto sulle nostre scelte alimentari modificando la quantità e la composizione del cibo che mangiamo. Prima che le feste abbiano inizio, concedetevi qualche giorno di riposo per essere più in forma durante le festività natalizie. Sei in vacanza e non lavori? Approfitta dell’opportunità di immagazzinare energia assicurandoti di dormire dalle 7 alle 9 ore a notte! Questo ti farà sentire in forma e pronto a festeggiare.

In conclusione, le festività natalizie sono il periodo dell’anno in cui possiamo concederci qualcosa. Prepara il tuo corpo seguendo una dieta equilibrata che migliora anche il tuo sistema immunitario. Evitare l’alcol, fare scelte alimentari sane e passare le feste ti aiuterà a sentirti meglio e a trascorrere vacanze divertenti.

Detto questo, vi auguro delle meravigliose festività natalizie!





► Per ricette salutari per le feste, visita il mio sito: www.isabellehuot.com/blogs/recettes-et-conseils.