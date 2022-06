medicina sul vassoio

In questa seconda giornata, sabato 11 giugno, i vigili del fuoco hanno dato un intervento a un ferito e la cabina di telemedicina è stata nuovamente disponibile per i test dei più curiosi.

Per due giorni, gli Aindinois, sia il grande pubblico che i professionisti, hanno avuto accesso al mondo della medicina sul set. Quasi venti partner hanno partecipato per animare conferenze, partecipare a tavole rotonde e creare piattaforme per interagire con i visitatori. Assistenti domiciliari, fornitori di apparecchiature mediche, istituzioni sanitarie e associazioni erano disponibili per rispondere a tutte le vostre domande.

Incontro unico promozionale e informativo

Ma altri test sono stati possibili sfogliando le piattaforme di Ainterexpo e in particolare la simulazione dell’invecchiamento offerta da Ehpad La Pergola a Bourg-en-Bresse. I rappresentanti dell’impresa hanno sperimentato questa attrezzatura, con l’obiettivo di metterci nei panni di un uomo di 90 anni.

Informazioni utili per il grande pubblico ma essenziali per il futuro caregiver che può così capire come gli anziani percepiscono il proprio corpo e gli ostacoli ai loro movimenti. Un’altra posizione unica, Sandrine Iniesta, creatrice di Hybiper e Nurse. “È un portagioielli igienico che soddisfa gli standard di tolleranza zero nelle istituzioni, ovvero agli operatori sanitari non è consentito indossare gioielli per evitare possibili infezioni”.

I risultati di queste due giornate: un percorso ricco di contenuti, convegni e tavole rotonde che hanno permesso di far circolare informazioni spesso destinate ai professionisti. Queste Giornate della Salute, che quest’anno sono cresciute, dovrebbero vedere una terza edizione nel 2023.