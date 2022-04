Bollettino meteorologico. Perché il rischio siccità di quest’anno in Francia è sempre più importante

Alla fine non è stato all’altezza delle aspettative. Mentre gli specialisti speravano che fosse abbastanza bagnato da fermarlo Rischio latente di siccità in FranciaIl mese di aprile, che sta volgendo al termine, ha finalmente visto poche piogge sul suolo francese.

Significativa mancanza di precipitazioni ad aprile

Così, come notato su Twitter da Météo France, “ Questo aprile sarà più secco del solito”.. L’Istituto meteorologico stima il deficit piovoso che si registrerà questo mese in circa il 20%.

Come sottolinea Guillaume Sechet, giornalista meteorologico, questa mancanza di precipitazioni riguarda principalmente l’Alta Francia, l’Alvernia-Rodano-Alpi, la Linguadoca e la regione di Baca.

Ad aprile, invece, una parte del Grand Est è stata leggermente più piovosa del normale, senza che questa pioggia in più abbia compensato il deficit registrato nella regione nei mesi precedenti.

L’inverno era già molto secco

Perché se il fatto che questo mese di aprile 2022 sia stato particolarmente secco Molto preoccupato, perché l’inizio dell’anno e la fine del 2021 erano ugualmente preoccupati.

Così, come ha notato su Twitter Gaétan Heymes, esperto di previsioni di Météo France, “Ogni mese da gennaio ad aprile è stato più secco del solito”.

E, più in generale, dalla fine dell’estate 2021, solo dicembre ha realizzato un surplus in termini di precipitazioni.

bassi livelli d’acqua

Il risultato di questa sottostante mancanza di precipitazioni: i livelli delle acque sotterranee nel sottosuolo francese sono al di sotto della media. Nell’aggiornare lo stato a 1lui è AvrilAnche il Bureau of Geological and Mining Research ha lanciato l’allarme.

“La situazione è particolarmente allarmante per le acque sotterranee tra Vandea, Périgord e Meno, nonché per le acque sotterranee della Provenza e della Costa Azzurra”.Organizzazione annotata. Pertanto, questa situazione aprile non sarà in grado di correggere.

Inoltre, come riportato su Twitter da Francois Jobard, meteorologo di Météo France, anche i suoli di alcune regioni, in particolare nel sud-est, sono anormalmente asciutti per questa stagione.

Vincoli e vigilanza

Infatti, al 28 aprile 2022, 11 amministrazioni francesi hanno già emesso Decreti che limitano alcuni usi dell’acqua O invitare i residenti a essere vigili.

E la vigilanza, sarà necessaria, perché Météo France lo ha suggerito a marzo Potrebbe anche essere caldo e secondi.