Il principe Harry, che ha trentotto anni e padre di famiglia, ha mostrato: “Ama…

Se si è allontanato dalla famiglia reale, al punto che si vocifera di una rottura completa con il fratello William d’oltremanica, il principe Harry continua ad essere attivo in privato. Ma a margine di un viaggio in terra giapponese, il marito di Meghan Markle è stato inaspettatamente criticato. Stiamo valutando.

È uno dei famosi (e tanti) “drammi” generati dalla monarchia britannica durante i secoli della sua esistenza. Lontano dal nucleo familiare presente in pubblico, il principe Harry si è decisamente allontanato dalla famiglia reale da diversi anni, in particolare per vivere una vita più libera con sua moglie, Meghan Markle. Un tradimento agli occhi di William, che non lo ha mai perdonato.

Persona indesiderata O grosso modo tra i Winsdor, Harry è stato oggetto di varie e varie voci, a volte alimentate da una parte della stampa britannica, che ha sostenuto la causa della monarchia. Tuttavia, il padre di Lillibet e Archie continua sulla sua strada allegra, assicurandosi di grattare la famiglia reale non appena ne ha la possibilità.

Il principe Harry è stato francamente trattato dalla stampa inglese

Piuttosto che essere impopolare nel paese dei suoi antenati, Harry lo è ancora di più in altre parti del mondo. È così che attualmente è in viaggio verso il Giappone, dove è arrivato martedì 8 agosto. Non appena ha messo piede in Asia, i critici gli sono caduti addosso. In risposta a una domanda di The Mirror, l’esperta di linguaggio del corpo Jodi James non si è limitata a dipingere un brillante ritratto del fratellino di William:

Il suo sorriso e il suo contatto verbale e visivo con i fan suggeriscono che gode dell’attenzione e dell’approvazione delle celebrità. La sua andatura sembra normale, come se fosse felice di essere lì, ma i sorrisi cadono rapidamente mentre si morde il labbro inferiore in un gesto simile alla preoccupazione, prima di succhiarsi le labbra per suggerire la stessa cosa.

Dovremmo trarre conclusioni altamente scientifiche o eclettiche dalla discesa di Harry sulla pista di Tokyo? Non necessariamente, ma questo approccio illustra l’animosità nei confronti del principe in Inghilterra, dove le sue critiche alla sua famiglia sono andate così male. Anche Paul Burrell, un ex caro amico di Elisabetta II e Diana, ha recentemente risposto candidamente alle osservazioni fatte da Harry su un microfono Slingo. atmosfere:

incredibile. William fa tutto perfettamente. Non ci sono critiche da fare sulla coppia formata dal principe William e dalla principessa Catherine. So che Harry l’ha fatto, ma è meschino, e penso che sia un po’ geloso.

Nessuno è un profeta nel suo paese, certamente non Harry che si è tagliato fuori dalla sua famiglia e dalla monarchia. Ora criticato sia per le sue semplici azioni che per i suoi gesti, come dimostra questo episodio giapponese, il 38enne dovrà avere la pelle dura per continuare a lasciarsi sfuggire tutte quelle osservazioni senza intaccarlo…