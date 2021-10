2:52 – Contro il cambiamento climatico, le aziende possono lottare fianco a fianco con le nazioni

Di fronte al cambiamento climatico, le aziende “hanno un ruolo da svolgere” e “potrebbero combattere” al fianco delle nazioni, afferma Lisa Jackson, vicepresidente di Apple, che ha “ridotto le emissioni di anidride carbonica del 40% in cinque anni”. paesi, ma possiamo combattere dalla loro parte. Tutte le aziende, anche le più piccole, hanno un ruolo da svolgere utilizzando energie pulite e sviluppando progetti innovativi. Ciascuno è responsabile della riduzione delle proprie emissioni e deve trovare soluzioni a lungo termine”. l’impronta delle nostre attività indoor (uffici, Apple Store, data center…) è stata pari a zero per un anno”, ha spiegato il vicepresidente del gruppo responsabile per l’ambiente. Ha dettagliato la strategia del marchio Apple, che si impegna alla neutralità del carbonio entro il 2030 per tutte le sue operazioni, compresa la produzione di dispositivi elettronici: Produrre “dispositivi sostenibili, che vengono migliorati ogni anno con aggiornamenti. Aggiornamenti software”, garantendo che le ultime versioni del software iPhone siano compatibili con i loro predecessori, il riciclaggio dell’hardware. Dalla fine del 2020, il marchio produce i suoi nuovi iPhone da terre rare riciclate. Questi minerali difficili da estrarre, la maggior parte dei quali si trovano in Cina, sono essenziali per la produzione di prodotti ad alta tecnologia Lisa Jackson ha ribadito che l’ambizione di Apple è “un giorno porre fine alla nostra dipendenza dall’estrazione mineraria”. (Belga)

