Recensione MacBook Pro 2021: revisione

Da dove cominciare con il MacBook Pro 2021? Chip M1 Pro/Max che Apple promette meraviglie? Il loro display Liquid Retina XDR come mai prima d’ora? I loro porti che pensavamo fossero persi per sempre? I nuovi Mac sono raramente nuovi e attesi. E se iniziassimo con l’ovvio, il loro design? Questa è la prima parte del test che ne conterà parecchi, il MacBook Pro è stato rivisto da cima a fondo e merita un trattamento speciale.

nuovo spessore

Il MacBook Pro 2021 Non sono lì per divertirsi. Dopo il ciclo 2016-2020 di severi trattamenti dimagranti, il MacBook Pro sta riacquistando spessore e peso. Le cifre di Apple non dovrebbero essere attendibili: ovviamente, la lunghezza del MacBook Pro 13 “M1 (l’ultimo erede del design aperto nel 2016) è di 1,56 cm quando il nuovo MacBook Pro 14 non supera 1,55 cm, ma il suo profilo è non lo stesso.

MacBook Pro 16 pollici e 14 pollici 2021

MacBook Pro 14 pollici

Il nuovo MacBook Pro non ha più una forma affusolata, dando i suoi bordi abbastanza sottili da ospitare una presa. Le due grandi facce delle linee parallele sono ora piatte, espandendo il loro spessore fino ai bordi. In breve, il MacBook Pro 2021 è più massiccio. Anche accanto alla Retina 2012-2015, i nuovi modelli sono più imponenti.

MBP 13″ M1 MBP 14 pollici MBP 16″ 2021 MBP 16″ Intel Altezza 1,56 cm 1,55 1,68 1,62 un’offerta 30,41 31,26 35,57 35,79 Profondità 21, 24 22,12 24,81 24,59 il peso 1,4 kg 1,6 kg 2,1 kg 2 kg

Notevole aumento di peso: con 1,6 kg, il MacBook Pro 14″ è 200 g in più rispetto al Pro 13″ o 300 g in più rispetto all’Air. Per quanto riguarda il nuovo computer da 16 pollici, è 100 grammi in più rispetto al suo predecessore Intel o 300 grammi in più rispetto alla Touch Bar da 15 pollici. Scritto così non sembra importare, ma se si considera che l’iPhone 13 Pro Max – che tutti concordano sul fatto che non sia particolarmente leggero – pesa 238 grammi, quindi che sia in borsa o a distanza di un braccio, la differenza con questi laptop si fa sentire. .

Dall’alto verso il basso: MacBook Pro 14″, MacBook Pro 13″ 2018, MacBook Pro 15″ 2014, MacBook Pro 15″ 2006

A differenza degli ultimi iPad, iPhone e iMac, il MacBook Pro 2021 non ha spigoli vivi. I suoi angoli sono arrotondati, il che è un modo per attenuarlo un po’. Sotto questo aspetto ricorda il PowerBook G4, che in seguito divenne il primo MacBook Pro.