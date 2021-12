Nord 2 CE avrà a bordo un processore MediaTek

il Serie OnePlus Nord Rappresenta un gruppo completamente nuovo di smartphone altrettanto interessanti. Di fascia media, ogni modello ha le sue caratteristiche. Le prestazioni sono più che soddisfacenti, soprattutto con i modelli leggermente più costosi.

In effetti, il OnePlus Nord, il Nord 2 e il nord m Offrono tutti un’ottima selezione. Saranno in grado di soddisfare tutte le tue aspettative finché non ti preoccupi troppo della qualità della fotocamera. Il produttore sembra voler proporre un successore a CE il prima possibile: Nord 2 mt.

Alcuni miglioramenti rispetto a North M

Attualmente, il file OnePlus Nord 2C Conosciuto solo con il suo nome in codice Evan o sotto Numero modello IV2201. Tuttavia, la stazione manterrà sicuramente il suo familiare moniker CE. rispetto a nord mIvan non ha nulla di specifico se non alcuni importanti miglioramenti al pacchetto.

Se vogliamo credere alle voci, possiamo dirlo OnePlus Nord 2 CE verrà consegnato con Schermo OLED 6,4 pollici a 90 Hz, fino a 12 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione. Questo modello includerà anche una configurazione familiare della fotocamera posteriore da 64 MP/8 MP/2 MP e una ricarica più rapida rispetto al CE originale (65 W contro 30 W).

Cosa farà la differenza, soprattutto a livello di processore. In effetti, verrà fornita la versione OnePlus Nord 2 CE Dimensioni MediaTek 900 contro il Snapdragon 750G OnePlus Nord C.

lancio imminente

secondo 91 cellulariIl OnePlus Nord 2 CE dovrebbe essere presentato a gennaio o febbraio 2022 in India. Probabilmente avrà una data di uscita mondiale simile. Finora, non esiste un’immagine che ci permetta di avere un’idea definitiva di come sarà il Nord CE 2. Tuttavia, possiamo ancora aspettarci che il suo design generale sia in linea con quello del Nord 2 e OnePlus 9 .

Per quanto riguarda il prezzo dello smartphone, la fonte di questo stesso post indica un costo compreso tra i 320 e i 370 dollari. Come al solito, non ci si può fidare di questi prezzi, poiché non sempre si traducono nel mercato. Inoltre, non è ancora noto se OnePlus Nord 2 CE sarà disponibile o meno negli Stati Uniti, che finora non sono stati in grado di sfruttare i modelli di fascia alta di Nord.