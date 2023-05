10 milioni di carte scompariranno

Il marchio Maestro è stato lanciato nel 1991. “All’epoca era assolutamente rivoluzionario perché la carta permetteva di effettuare pagamenti sicuri in diversi paesi europei. È diventata anche il miglior compagno di pagamento per i consumatori”, afferma Henri Dewaerheijd, direttore del Filiale belga lussemburghese di Mastercard. in viaggio.”

Mastercard, la società che emette le carte Maestro, ha annunciato martedì che quelle carte saranno gradualmente eliminate dal 1 luglio per far posto a una nuova carta di debito che risponderebbe meglio alle nuove pratiche di e-commerce.

Più servizi

“Ma Maestro è stato sviluppato per i negozi fisici e non per l’era digitale”, continua. L’azienda ha quindi deciso di sostituire tutte le carte Maestro in Europa con una nuova, Debit Mastercard, che offre più servizi di pagamento online pur essendo ampiamente accettata all’estero mentre Maestro era poco presente al di fuori del vecchio continente.