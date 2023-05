L’euro digitale annuncia la fine del contante e delle transazioni non rintracciabili?

Torniamo ora alle preoccupazioni sollevate dall’euro digitale, a cominciare dalla perdita dell’anonimato.

Tra i difensori di questa tesi c’è Florian Philippot, politico francese ex Front National. L’8 maggio 2023, ha pubblicato sul suo canale YouTube, videoÈ stato visto più di 100.000 volte, intitolato:Euro digitale: tuono!Il fondatore di Les Patriotes descrive l’Europa nell’era dell’euro digitale.ALa banca centrale sa dove va ogni euroet al “È possibile specificare lo scopo per cui si utilizza EUR“. Niente “SLeggi senza anonimato, c’è il controllo completoAggiunge.

Molti netizen condividono la preoccupazione per il rispetto della privacy sollevata da Philippot, in particolare su Twitter (ici O Lui è). Ma non solo.

Il rispetto della privacy è al primo posto tra le caratteristiche attese dell’euro digitale (43% degli azionisti) dopo a La Banca centrale europea ha lanciato una consultazione pubblica dal 12 ottobre 2020 al 12 gennaio 2021.. Segue la sicurezza con il 18% delle risposte.

Consapevole della necessità di rispettare la privacy, La Banca centrale europea è impegnata A “Non vede né memorizza i dati personali degli utenti“.

“Le banche centrali non avranno accesso ai dati personali (non potrai vedere le partecipazioni, la cronologia delle transazioni o le abitudini di pagamento), ma i broker, per ottemperare ai requisiti normativi, avranno accesso ai dati personali e alle transazioniFa riferimento a Evelien Witlox, nominata responsabile del progetto Euro digitale presso la Banca centrale europea dal 1° gennaio 2022, Durante un seminario con la società civile lo scorso gennaio.

“Sarà necessario trovare una via di mezzo tra la tutela della privacy e alcuni importanti obiettivi pubblici come la lotta al riciclaggio di denaro, la lotta al finanziamento del terrorismo o addirittura l’evasione fiscale.lei ha aggiunto.

Poiché la lotta contro queste forme di criminalità fa parte dei compiti della Banca centrale europea, l’euro digitale non garantisce il completo anonimato.

pratiche attuali di raccolta dei dati

Ma qui non c’è niente di nuovo perché esiste già, principalmente attraverso i dati raccolti dalle banche private. Questa è anche una parte importante di tutte le valute digitali, di cui farà parte il nuovo euro. Versare Professore di diritto bancario e finanziario internazionale all’IEP di Parigi, Hubert de VaublinE “Le valute digitali non sono anonime. Ciò significa che nessun legame legale, tecnico o di altro tipo tra il proprietario della valuta e il suo emittente può essere revocato.“

La persona che è anche esperta in A Lo stabiliscono la Commissione europea e la Banca centrale europea“È ‘sufficiente’ stabilire un collegamento tra lo strumento e la persona per conoscere l’identità di quest’ultima, che sarà necessariamente il caso in un momento o nell’altro della transazione in valuta digitale – l’unica necessità per applicare le norme relative al lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.“

Oltre a combattere queste forme di criminalità, esiste la raccolta di informazioni private da parte degli enti bancari. Tristan Deso Un ricercatore post dottorato presso il Centro europeo di ricerca in microfinanza (CERMi) sostiene che “Non essere ingenuo Abbiamo un intero gruppo di attori privati ​​che già raccolgono dati personali sui pagamenti e che saranno liberi di farlo in futuro senza l’euro digitale.“.

Lungi dal promettere il completo anonimato, l’euro digitale in particolare potrebbe consentire di controllare meglio la raccolta di questi dati. Questo è ciò che immagina il ricercatore, ricordandolo “L’Europa è stata molto pioniera e leader con il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) [Règlement général sur la protection des données]. euro digitale Sarà un’opportunità per ottenere un traffico simile nel campo dei pagamenti“.

In ogni caso, la Banca Centrale Europea, mantiene Questa valuta non è connessa a Internet.Può fornire un livello di privacy vicino a quello di altre criptovaluteSoprattutto per piccole quantità.