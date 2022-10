🔥 Appena 407 euro Xiaomi 11T Pro 5G con 128 GB per il più veloce

Smartphone Le Xiaomi 11T Pro

Buone notizie, lo smartphone Xiaomi 11T Pro 8GB + 128GB è ora al suo punto più basso sul sito di shopping online Banggood grazie a un coupon. Con questo codice promozionale, Il prezzo visualizzato è già stato ridotto a € 407,71 (Escluso l’abbonamento alla Garanzia di spedizione opzionale). I costi di spedizione sono indicati a € 4,79 utilizzando il metodo di consegna “Consegna Standard”. Deselezionando le garanzie facoltative, il prezzo finale comprensivo delle spese di trasporto è quindi di € 412,5. Questa versione è completamente compatibile per l’uso in Francia nelle reti 4G e 5G.

incontro diurno Questa pagina Per poter usufruire di questa promozione. In fase di ordinazione, l’utilizzo di questo codice promozionale ti darà lo sconto: BG9445f3. Per garantire l’acquisto, una volta ricevuta tempestivamente il prodotto nonché la qualità dell’ultimo prodotto, è possibile effettuare il pagamento tramite PayPal. Tieni presente che questo coupon ha un numero limitato di applicazioni. È senza dubbio il più veloce a trarne vantaggio.

Xiaomi 11T Pro è dotato di un processore Snapdragon 888 con una quantità di 8 core fino a 2.84GHz. Ad accompagnare il microprocessore, la versione in questione qui ha 8GB di RAM e 128GB di ROM.

Per quanto riguarda il display, lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. Per catturare le foto, notiamo un sensore di immagine da 108 MP + 8 MP + 5 MP sul retro dello smartphone e un sensore da 16 MP sulla parte anteriore. La batteria da 5000 mAh è compatibile con la ricarica rapida da 120 W.

Chi è il commerciante online Banggood?

Il commerciante online Banggood ha iniziato a farsi un nome in Francia. E per una buona ragione: questo sito internazionale vende apparecchiature elettroniche, dai dispositivi portatili ai quadricotteri e alle case connesse, a prezzi solitamente meno costosi di quelli offerti dalla pesante vendita tradizionale online.

Questa è la privacy del commerciante Banggood. Conosciamo rivenditori affermati in Francia, come Amazon americano, eBay, Cdiscount e Rakuten (ex ministro dei prezzi). Banggood è da parte sua un trader che prende di mira il mondo intero la cui crescita dovrebbe essere completamente illimitata. È così che i prezzi quotati oscillano un po’ di giorno in giorno. Questo è il risultato della fluttuazione valutaria tra l’euro visualizzato a un utente di Internet situato in Europa e il dollaro utilizzato come riferimento.