🎥Prima partenza e prima vittoria per Arthur Vermeeren – All Football

L'Atletico ha ora di nuovo due giocatori belgi nelle sue fila.

con Axel Witsel Particolarmente Arthur Vermeeren All'inizio della partita (leggi qui) contro il Rayo Vallecano, l'Atletico ha ottenuto i tre punti al termine di una gara per niente facile.

Il giovane evaso dall'Anversa si stava godendo la sua prima partita da titolare, in casa davanti ai suoi nuovi tifosi.

Vermeeren ha giocato il primo tempo ma sembrava faticare un po' a trovare il ritmo nel suo nuovo campionato, nonostante questo e diverse palle perse, ha mostrato determinazione e ha lavorato duro.

Per quanto riguarda la partita, Reyneldo (35') ha aperto le marcature per i Colchoneros prima che Garcia (42') pareggiasse poco prima della fine del primo tempo. Ma Memphis Depay ha segnato il gol della vittoria alla fine della partita, regalando all'Atleti una vittoria necessaria per mantenere la pressione sul Barcellona, ​​terzo in classifica.

Una vittoria particolarmente bella per il morale in vista del derby di domenica contro il Real Madrid.