Mickaël Biron è più vicino che mai a lasciare la RWDM per La Gantoise

La sua partenza danneggerà la gente di Molenbeek. Nonostante abbia saltato gran parte della stagione a causa di un infortunio al menisco, Mikael Peron è sempre stato uno dei favoriti dei Machtens. L'attaccante è ora più vicino che mai a La Jeantoise. Alcune fonti suggeriscono addirittura che l'affare sia già stato concluso, mentre altre restano più precise. La sua missione a Buffalo sarà quella di succedere a Hugo Kuipers, che partirà per la Major League Soccer e il Chicago Fire con un contratto da 11 milioni di euro.

Più complicata la trattativa che vedrà Jonathan Hires trasferirsi allo Zulte Waregem. Il difensore deve ancora sistemare alcuni dettagli finanziari con l'RWDM prima di incontrare Vincent Evrard allo Stade Arc-en-Ciel. Tuttavia, le possibilità che questo accordo vada a buon fine rimangono molto basse.

Per quanto riguarda Kylian Hazard, sembra che il suo passaggio al Beveren sia sulla strada giusta. Devono ancora essere definiti gli ultimi dettagli. Florian Le Goncourt si unirà al club tedesco della D2 Elversberg.

RWDM annuncerà la firma di Frédéric Soelle Soelle questo giovedì. Resta da vedere cosa significherà l’arrivo del giovane belga per il dossier di Mohamed Berti. I Molenbeekois non hanno (ancora) raggiunto un accordo con l'Ostenda per l'attaccante.