🎥 Thorgan Hazard resta decisivo, Julien Duranville si concede una fiesta: i belgi del Dortmund sono in festa

Gli incontri preparatori si susseguono e continuano a sorridere al Belgio a Dortmund. Buon auspicio per la prossima stagione.

Una vittoria per 1-2 negli ultimi minuti contro l’Erfurt, squadra di quarta divisione tedesca: Dortmund Non è stato molto convincente durante questo nuovo incontro preparatorio. Ma a livello individuale i nostri belgi hanno dimostrato di essere in gran forma.

Il Borussia ha iniziato con Thomas Meunier e Giuliano Doranville come compagni. Hanno assistito al gol del vantaggio dei padroni di casa al 23′ prima di prendere parte a una raffica di cambi mentre erano ancora fermi. È sufficiente, tuttavia, che Duranville abbia il tempo di diffondere la sua facilità con la palla.

Bene, penso che abbiamo trovato il miglior intrattenitore della stagione 😳😳

pic.twitter.com/bo2QmWOC6v – Belgio Touch 🇧🇪 (Belgio Touch) 22 luglio 2023

Sono andato alla partita per il secondo trimestre, va bene Pericolo di Thorgan Che ha evitato la scivolata del Dortmund pareggiando a dieci minuti dalla fine, prima di mandare Marius Wolf con il gol dell’1-2. Quanto basta per portare il suo bilancio a 3 assist e 1 gol in tre incontri di preseason. Tornato dal prestito al PSV senza molte prospettive di giocare, Thorgan continua a segnare punti.