🎥 La migliore squadra belga del 2024 continua la sua corsa sana e spinge per le prime sei – All Football

Kortrijk è l'ultima vittima di Mechelen. Gli uomini di Besnik Hassi continuano la loro buona serie.

Battendo Courtrai 3-0. Mechelen Continua il suo slancio. Il KV è semplicemente la migliore squadra della Pro League 2024: questo nuovo successo innalza il record a 17/21. La prima grande occasione però è andata a favore dei cortiziani. Ma Dion De Neve ha mancato il primo gol nel faccia a faccia con Gaetan Cook.

Il codice di inizio della partita non è realmente controllato dalla gente del posto. Ma in una buona situazione, tutto va bene per te. Tanto che l'occasione del primo tempo finisce sul fondo: dopo un contropiede ben eseguito, il nuovo amante riesce a… Antonio Bell Facendo tremare l'AFAS Stadium per la prima volta della serata. Michelin ha mantenuto lo slancio e stava per raddoppiare il vantaggio, ma il tiro di Jeffrey Hermans ha colpito la traversa.

🇧🇪Gol: Bel Antonio | KV Mechelen – Courtrai 1-0pic.twitter.com/sK5K1O9GK7 — FootCool ⚽️ (@FootChoice) 24 febbraio 2024

uomini Con la tua golosità Tom Vandenberg ha addirittura segnato un autogol mentre cercava di prendere un cross sul primo palo (2-0). Poi Bilal Bafadli ha concluso la celebrazione nei minuti di recupero (3-0). Grazie a questa nuova vittoria, il Mechelen è a tre punti dal sesto posto di La Jeantoise.