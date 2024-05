🎥 Il primo gol in carriera di Albert Sambi Lukunga nella Premier League inglese! – Tutto il calcio

Albert Sambe Lukunga apre le marcature per il Luton al West Ham. Il centrocampista belga ha scelto bene il suo secondo gol per segnare il suo primo gol nel campionato inglese.

La Premier League inglese ti cambia, amico! Centrocampista verticale dell’Anderlecht, Albert Sambe Lukunga A volte veniva criticato per la sua disattenzione al Lotto Park.

Troppo facile con la palla? Alcuni lo hanno criticato per non essersi fatto abbastanza male: la preparazione era una cosa, ma non bisogna aspettarsi che segni un gol di testa da fuorigioco nel rettangolo avversario.

Questo pomeriggio, è stato proprio questo tipo di gioco che ha permesso al Luton di passare in vantaggio in casa del West Ham dopo soli sei minuti di gioco, quando gli Hammers se ne sono dimenticati, Samby Lukunga ha superato un difensore e ha risposto di testa per sorprendere gli uomini della squadra di casa . David Moyes.

Primo gol in Premier League per Sambi Lukonga 🇧🇪👏

Questo gol ha quasi concluso un’ottima stagione per il belga 👌#WHULUT pic.twitter.com/eCQQxz6TS7 -VOOsport (@VOOsport) 11 maggio 2024

Luton si unisce

Il gol che di fatto ha permesso al Luton di tornare in parità Nottinghamla prima squadra a non retrocedere, e ha cinque punti di vantaggio sul Burnley.

Sfortunatamente per i compagni di squadra di Tomas Kaminski, il West Ham ha ribaltato la situazione nel secondo tempo, vincendo 3-1 e rimandando il Luton in zona rossa.