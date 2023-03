🎥 Il Marocco ha presentato lo scalpo del Brasile! – Tutto il calcio

Sabato sera il Marocco ha eliminato il Brasile (2-1) in un’atmosfera di follia a Tangeri.

Ritorno degli eroi vittoriosi alle loro case. Il Marocco stava giocando la sua prima partita nel paese dalla brillante corsa ai Mondiali del 2022 (semifinali) in Qatar. Lo stadio Ibn Battouta di Tangeri era pieno di bolle per accogliere il Brasile in un’amichevole. Gli Atlas Lions hanno sconfitto la Seleção 2-1

L’inno marocchino è stato cantato stasera da 66.000 marocchini contro il Brasile. Brividi garantiti. pic.twitter.com/EMRmGO1kUz – Hanif Ben Berkane (@Hanif Berkane) 25 marzo 2023

Il Marocco apre le marcature con Boufal, che approfitta del gran rimbalzo dei compagni e del servizio in area di El Khanous per spiazzare Weverton e aprire le marcature (30), 1-0. Al suo ritorno dagli spogliatoi, il Brasile ha attaccato con i piedi ben saldi a terra, determinato a tornare in questa partita. Bono ha parato un forte colpo di Rodrigo per impedirlo (48 °). Gli ospiti pareggiano approfittando di un fallo di mano di Bono per centrare un tiro innocuo di Casemiro (67′) 1-1.

Dodici minuti dopo, Sabiri ha sparato un missile che ha colpito in casa con l’aiuto della traversa, portando un enorme successo al Marocco (79esimo) con il punteggio di 2-1. Walid Regragui e le sue forze si offrono lo scalpo di un nuovo grande paese del calcio nel mondo. Ramon Menezes, che gioca dalla panchina in Brasile in attesa di un nuovo allenatore, avrebbe potuto sognare meglio prima il suo grande allenatore.

📽️⚡️: @dipendente pic.twitter.com/7txDyBgxvH – Non dimenticare di seguire il mio account principale (@cvdsuj) 25 marzo 2023

Undicesimo: L’inizio marocchino: Bounou – Hakimi, Aguerd, Saiss (c), Mazraoui – Ounahi, Amrabat, El Khannouss – Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

La formazione titolare del Brasile: Weverton – Emerson, Militao, Ibanez, Telles – Santos, Casemiro (centrocampo), Paqueta – Rooney, Rodrigo, Vinicius.