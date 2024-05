🎥 Crolla la scommessa di John Textor: Eupen manda al diavolo l’RWDM, Charleroi chiude in grande stile – All Football

Eupen ha creato uno sconvolgimento sconfiggendo RWDM nell’ultimo giorno dei playdown. Con grande gioia del Kortrijk, nonostante la battuta a Charleroi.

Si sono giocate due partite in contemporanea per ufficializzare l’ultima discendente diretta della stagione: questa vita multipla di paura prometteva molta tensione, sia in Charleroi – Kortrijk che in Eupen – RWDM.

L’allenatore del Kortrijk ha dato il tono dichiarando che l’RWDM avrebbe vinto “0-4 o 0-5” sull’Eupen, retrocesso dalla settimana scorsa. Il suo discorso ha chiaramente scosso l’autostima delle persone di lingua tedesca.

L’Eupen ha resistito nel primo tempo e ha fatto la differenza all’inizio del secondo grazie a Isaac Nuhu. Ha dovuto segnare due gol per preservarsi, e RWDM Ha gettato tutto nella battaglia ma era troppo caotica. Al punto da cedere il risultato di 2-0 al termine della partita senza idee.

Kortrijk ringrazia Eubin

L’annuncio della partitura di apertura di Eupen ha suscitato gioia tra i tifosi Kortrik In viaggio verso Charleroi…in vantaggio per 2-0 per mano di una squadra di Carroll ancora ispiratrice.

Entrambe le squadre alla fine escono vincitrici dalla partita: Charleroi Conclude le qualificazioni con una nuova vittoria (3-1) grazie alle splendide serate di Antoine Bernier. Da parte sua, Kortrijk si è assicurato un posto come giocatore dei playoff e può ancora sognare di estendere la sua carriera di 16 anni in P1A.

🎉 | I tifosi del KV Kortrijk sono consapevoli del risultato dell’altra partita. 🥳 #chakfk pic.twitter.com/Wf9f98rTiE – Eleven Belgio (Francia) (@ElevenBeFR) 11 maggio 2024

I Kerels affronteranno Lommel o Deinze al meglio dei due turni. Da parte sua, la RDWDM può solo incolpare se stessa. I Molenbeekois pagano questo zero su nove in denaro e tornano direttamente in D1B un anno dopo la promozione.