🎥 Crisi per sempre a La Gantoise: i Buffaloes esplodono in volo a Sint-Truiden e perdono due top player – Tutto Il Calcio

Hein Vanhaezebrouck aveva avvertito che la seconda parte di stagione per La Gantoise sarebbe stata difficile. Ma probabilmente non pensava che si sarebbe arrivati ​​a questo punto.

Vedere un canarino spiumare un bufalo è uno spettacolo relativamente sorprendente per gli esseri umani comuni, ma non per coloro che hanno seguito lo sviluppo della lega professionistica nelle ultime settimane. Privato di molti giocatori internazionali presenti alla Coppa d'Africa o alla Coppa d'Asia, e orfano di diversi dirigenti che se ne sono andati durante la finestra di mercato (tra cui Hugo Kuipers, che non era presente allo Stein), Lei cantò Devono ancora vincere dall'inizio del secondo tempo e sono rimasti leggermente indietro a Sint-Truiden con una sconfitta per 4-1.

Ma il Gent ha aperto le marcature dopo mezz'ora. Ma anche quel bellissimo gol segnato da Peter Gerkens (guastato da un muro… dell'arbitro) in avvio di tappa ha fatto fatica a far sorridere Hein Vanhaezebrouck. Questo perché oltre agli assenti sopra citati ha perso anche l'allenatore Sven pettiniÈ uscito infortunato dopo 26 minuti e Archie Brownè stato quasi subito escluso.

😳 | L'arbitro avrebbe dovuto fermare la partita prima del gol del KAA Gent? ❌ #STVGNT pic.twitter.com/dEtnYh8gVS – Eleven Belgio (Francia) (@ElevenBeFR) 1 febbraio 2024

Con questi numerosi cambiamenti forzati, La Gantoise prende acqua nel secondo atto. Qahwa Zahir Al-Islam ha segnato due gol per cambiare le sorti della partita primaAbu Bakr Quetta, reduce dalla Coppa d'Africa, ha segnato anche lui una doppietta nel finale di serata. Grazie a questo successo, l'STVV torna a due punti dal cerchio mentre il Gent perde l'occasione di tornare al Club Brugge.