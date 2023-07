▷ WhatsApp continua il suo percorso verso i video HD!

Con oltre 2 miliardi di utenti attivi, WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari in circolazione in questo momento. È anche un ottimo strumento da incorporare nella tua strategia di marketing! Tuttavia, uno dei limiti di WhatsApp era la qualità dei video, ma per un periodo più lungo!

WhatsApp consentirà presto l’invio di video di alta qualità

WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, introduce regolarmente nuove ed entusiasmanti funzionalità. Dopo aver annunciato un’opzione per modificare i messaggi inviati su WhatsApp, ha svelato tutta un’altra funzionalità video nella versione beta di iOS.

Sebbene al momento sia possibile inviare solo video fino a 640 x 640 pixel, WhatsApp sarà presto in grado di inviare video di qualità superiore e risoluzione più elevata.

Sebbene la funzione mantenga le dimensioni originali dei video, verrà comunque applicata una certa compressione, impedendo che i video vengano inviati nella loro qualità invariata. Pertanto, dovrai selezionare manualmente l’opzione di alta qualità ogni volta che desideri inviare un video con una qualità migliorata.

Simile al processo di invio di foto ad alta risoluzione, la versione aggiornata di WhatsApp per i video mostra un pulsante “HD” nell’editor grafico dell’app. WABetaInfo. Ciò significa che prima di inviare un video, avrai la possibilità di scegliere tra due impostazioni di qualità video: Standard e HD.

L’opzione Standard rimane l’impostazione predefinita, quindi dovrai selezionare manualmente HD ogni volta che desideri inviare un video di qualità superiore.

Per impostazione predefinita, WhatsApp comprime i video per ridurre l’utilizzo dei dati e lo spazio di archiviazione. Tuttavia, l’opzione HD ti consente di inviare video di qualità superiore, ma sono anche leggermente compressi.

Sebbene la qualità originale non venga preservata, la qualità HD offre un miglioramento significativo della nitidezza del video. Ad esempio, un video di qualità standard può avere dimensioni di 416 x 880 pixel e una dimensione di 6,3 MB, mentre una versione HD avrà dimensioni di 608 x 1296 pixel e una dimensione di 12 MB, a seconda della schermata di acquisizione.

Inoltre, quando un utente invia un video utilizzando l’opzione di alta qualità, verrà contrassegnato come video di alta qualità nella chat. Come per le foto di alta qualità, un nuovo tag viene aggiunto automaticamente al fumetto del messaggio quando condividi un video utilizzando questa funzione.

Perché usare questa funzione?

Questa nuova funzione di qualità video HD su WhatsApp porta molti vantaggi:

File di dimensioni maggiori : Sarai in grado di inviare file video più grandi. Molto utile se vuoi condividere video più lunghi;

: Sarai in grado di inviare file video più grandi. Molto utile se vuoi condividere video più lunghi; Migliore qualità dell’immagine e del suono Sarai in grado di inviare video con una risoluzione fino a 1080p, che rappresenta un enorme miglioramento rispetto all’attuale limite di 640 x 640 pixel. I video che condividi potranno avere più dettagli e chiarezza.

Sarai in grado di inviare video con una risoluzione fino a 1080p, che rappresenta un enorme miglioramento rispetto all’attuale limite di 640 x 640 pixel. I video che condividi potranno avere più dettagli e chiarezza. Ridurre i difetti di pressione : Questa nuova funzionalità ridurrà la pressione, garantendo allo stesso tempo un’esperienza visiva più coinvolgente.

Questa funzione è in fase di distribuzione a un piccolo gruppo di beta tester che l’hanno scaricata Versione Android 2.23.14.10 su Play Store. Tuttavia, con il prossimo aggiornamento, la funzione dovrebbe essere disponibile al pubblico in generale.

Si prevede che WhatsApp migliorerà ed espanderà queste funzionalità in base al feedback degli utenti prima di un rilascio più ampio per tutti gli utenti iOS.

WhatsApp ha recentemente lanciato una funzionalità migliorata sulla sua app desktop per Windows, consentendo agli utenti di effettuare chiamate video e audio con un massimo di 32 persone. L’abilità è disponibile per i beta tester, che devono installare l’aggiornamento beta 2.23.24.1.0 per utilizzarla.

Un’altra caratteristica di WhatsApp: il trasferimento della chat

Di recente, la società ha anche presentato una nuova funzionalità per trasferire in modo sicuro la cronologia delle chat tra dispositivi in ​​esecuzione sullo stesso sistema.

Con questo ultimo aggiornamento, gli utenti di WhatsApp possono ora Mantieni l’intera cronologia della chat e dei contenuti multimediali senza dover uscire dall’app. Una buona mossa per evitare di fare affidamento su app di terze parti non ufficiali con pratiche sulla privacy poco chiare.

Per avviare il trasferimento della chat, assicurati che i tuoi dispositivi vecchi e nuovi siano fisicamente presenti e connessi al Wi-Fi con i servizi di localizzazione abilitati.