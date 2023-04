‘Lol: Chi ride, fuori’: Amazon risponde a Blanche Gardin, 2 stelle si ritirano dopo la sua lettera aspra | televisione

La scorsa settimana, Blanche Gardin ha rivelato di essere stata contattata da Amazon per recitare nella prossima stagione di “LOL: Who Laughs, Come Out”, che ha prontamente rifiutato. “Sarei imbarazzato (…) di essere pagato € 200.000 per una giornata di lavoro, anche se perdo al tuo gioco, quando l’ente di beneficenza di tua scelta vince € 50.000, quattro volte di meno. E ancora, solo se vinco, ” spiega in un lungo messaggio condiviso sul suo account Facebook.

Ma sembra che questo caso stia già avendo conseguenze per la prossima stagione di “LOL: He Who Laughs, Get Out”. Secondo TV Mag, Marion Cotillard e Camille Cotten, entrambe contattate per recitare in una delle prossime edizioni dello spettacolo, alla fine hanno deciso di non essere coinvolte. Nessuna delle due attrici ha risposto alla voce.