Zendaya osa restare in topless a Roma, Josh O'Connor e Mike Faist sono della partita

Si sarà assicurata la posizione di presidente del prossimo Met Gala. Passa per Roma, in piena promozione UnitoZendaya partecipa a gite alla moda supportate dai suoi marchi preferiti. Lunedì la star è apparsa al servizio fotografico con un miniabito Loewe e tacchi a forma di palla da tennis. Un veloce cambio d'abito per la première italiana del film di Luca Guadagnino, quella stessa sera.

Sul tappeto rosso davanti al Cinema Barberini di Roma si è riunito l'intero cast. Se Josh O'Connor (noto per la sua interpretazione del principe Carlo in… la corona) Ha scelto una camicia bordeaux e Mike Faist (Storia del lato ovest) Per il classico abito con papillon, Zendaya ha voluto rivisitare il solito abito con il suo outfit Calvin Klein. Zendaya arriverà presto al Met Gala L'attrice è apparsa in topless sotto una giacca aperta davanti a decine di fotografi. Con la sua gonna a fessura, il lungo strascico e la squisita collana serpente Bvlgari, ha stupito la première con il suo talento innato nei servizi fotografici. Sin dal suo debutto in televisione e al cinema, Zendaya ha sempre mostrato una forte affinità con la moda. Lo scorso febbraio, abbiamo appreso che il partner di Tom Holland sarebbe stato l'headliner della prossima edizione del Met Gala, l'evento di moda dell'anno. Al suo fianco ci saranno Jennifer Lopez, Bad Bunny e Chris Hemsworth. Con le sue cinque apparizioni alla cerimonia, Zendaya dovrà affrontare pressioni nella sua prima edizione come presidente. Come può eguagliare la sua trasformazione in Cenerentola nel 2019 o nella magnifica Giovanna d'Arco l'anno prima? La risposta il 6 maggio.