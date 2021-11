Xiaomi Mi 10 Hot Deal: 42% di sconto sul tuo telefono 5G

Xiaomi sta consolidando la sua posizione come uno dei maggiori fornitori di smartphone in Europa. Un successo possibile grazie agli smartphone premium disponibili a prezzi scontati, e più accessibili di Samsung o Apple. Ma con tutto ciò, l’azienda non ignora la forza. I suoi telefoni offrono ancora potenti funzionalità e sono un successo tra i consumatori, elogiati dalla stampa. E durante Android 12 Quasi 60 modelliUno di loro ora ha un buon piano: Mi 10. In Rakuten, lo smartphone beneficia di un’enorme riduzione del 42% grazie al link sottostante.

Nel momento in cui scriviamo, il 12 novembre alle 20, il Mi 10 passa da 799€ a € 459 Grande riduzione del 42%. E non è finita perché il top di gamma beneficia dei codici promozionali a questo indirizzo. E dal punto di vista premium, lo smartphone Xiaomi offre solide: compatibilità 5G, ampio display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz, SoC Snapdragon 865, 8 GB di RAM, spazio di archiviazione 256 Go, batteria da 4.780 mAh Orologio e immagine quad. sensore. Se stai cercando una fascia media, Anche Mi 10 Lite 5G beneficia di un calo.