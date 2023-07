WWE MITB: John Cena torna per uno sguardo teaser a WrestleMania a Londra

Dopo il ritorno a sorpresa di Drew McIntyre durante Money in the Bank, un ritorno ancora più sorprendente è avvenuto con John Cena!

In effetti, John Cena è apparso sul ring, non per una partita, ma come rappresentante dei fan britannici ed europei. Cena ha parlato spiegando che il pubblico del Regno Unito è il miglior pubblico del mondo e vuole che i dirigenti della WWE realizzino una cosa importante: Londra si merita WrestleMania!

Cena che ha detto di essere qui per “cercare di riportare WrestleMania a Londra”. Sfortunatamente, durante o dopo questo segmento non è stato fatto alcun annuncio ufficiale su quando WrestleMania si svolgerà nel Regno Unito. Dovremo aspettare e vedere i prossimi giorni o mesi per vedere se il pubblico inglese ed europeo verrà ascoltato reclamare le armi di WM sul proprio territorio dopo questa battuta di John Cena.

Durante l’annuncio, John Cena è stato interrotto da Grayson Waller che ha affermato che il suo paese, l’Australia, se lo meritava di più a causa delle bellissime spiagge e del bel tempo. Waller che voleva garantirgli un posto nel suo talk show Grayson Waller Effect per WrestleMania Australia. Cena ha rifiutato l’offerta e Waller è diventato frustrato e ha deciso di attaccare Cena. Sfortunatamente per lui, Cena lo ha rapidamente abbandonato con un Attitude Adjustment.

Ora sui tuoi social media per reclamare WrestleMania. È noto che WrestleMania 40 si svolgerà a Filadelfia nel 2024 e WrestleMania 43 a Nashville, e ora non è stato ancora scoperto.

Puoi trovare tutti i risultati di Money in the Bank 2023 a questo link.

Credito immagine: WWE