WRC Suède – Superbe premiere journée de Thierry Neuville : de la 6e place… à la 1ère !

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la tête du Rallye de Suède, la deuxième manche de la saison 2022 du championnat du monde des rallyes (WRC), au terme de la première journée disputée ce vendredi. Il programma del giorno precedente a settembre speciale per un totale di 125,67 chilometri.

Un drapeau rouge, plusieurs sorties et une bagarre à coup de secondes pour la tête: six pilots ont livré un superbe duel sur les route suédoises. Neuville un emergente, devançant Kalle Rovanpera (Toyota, + 4,3 secondi) et Elfo Evans (Toyota, + 7,4 secondi). Esapekka Lappi (Toyota, + 8,8 secondi) est 4e, Oliver Solberg (Hyundai, + 28,1 secondi) 5e. Les autres ont concédé une minute au moins. Ott Tanak (Hyundai) a dû quitter la bagarre après un pépin mécanique. Craig Breen (Ford) è lui sorti en début de journée.

Samidi, sei speciali sont au menu d’un parcours de 82,30 kilomètres.

Il programma de

ES8 : Brattby 1 (10,49 km – 8H57)

ES9 : Orträsk 1 (20,49 km – Annulée)

ES10 : Langed 1 (19,49 km – 10H54) → Il video diretto

ES11 : Umea 1 (11,17 km – 12H08)

ES12 : Brattby 2 (10,49 km – 15H27) → Il video diretto

ES13 : Orträsk 2 (20,49 km – Annulée)

ES14 : Langed 2 (19,49 km – 17H24) → Il video diretto

ES15 : Umea 2 (11,17 km – 18H38)