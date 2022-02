Quel est l’état de forme des principaux favoris ?

Contrairement aux coureurs cités précédemment, ces coureurs ont déjà montré de bonnes sceglie en ce début de saison. Avec des vittoires à la cle.

Come l’an dernier, Tim Wellens se présente au week-end d’ouverture belge avec le statut d’homme en form. Vainqueur d’une épreuve du Challenge de Majorque, il brillé sur les route du Tour des Alpes Maritimes et du VAR où il a conquis une victoire d’étape et terminé deuxième du classement général. Sur 7 jours de course, le coureur de Lotto Soudal a toujours terminé dans le top 12 et a terminé 5 fois dans le top 5. Wellens sait toutefois qu’il doit se méfier de ces belles sensazioni puisqu’il était complè de côté passé son week-end d’ouverture nel 2021.

Parmi les autres vainqueurs de ce début de saison, il ya aussi ceux qui ont multiplié les jours de course. L’Italia d’Emirati Arabi Uniti Alessandro Covi un cumulé 16 giorni di corso ces dernières semaines. Il a notamment fait forte impression en remportant une étape à la Ruta del Sol, quelques jours après son premier succès professionnel au Tour de Murcie.

Bryan Coquard a quant à lui 14 journées de compétition dans les guiboles. Le Français a obtenu une victoire à l’Etoile de Bessèges, une sur il Tour de la Provence e due posti sul podium in Algarve.

Enfin l’autre hyper-actif se nomme Alexander Kristoff (13 giorni). Vainqueur à la Clasica de Almeria, le Norvégien a collectionné de beaux accessits au Tour de Valence et en Algarve. La sera lo chef de file d’une équipe Intermarché Wanty Gobert in grande forma per il circuito Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Annonce égallement à Kuurne, Caleb Ewan a lui aussi levé les bras en ce début de saison avec un succès d’étape au Tour d’Arabie Saoudite et au Tour des Alpes Maritimes et du VAR, malgré un profil accidenté.

Autre sprinter en vue, Fabio Jakobsen devrait être égallement de la partie à Kuurne. Ses quatre victoires cette saison (2 en Algarve, 2 à Valence) font de lui le coureur le plus vittorieux de ce début de saison avec Nairo Quintana (2 classi finaux).