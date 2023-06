Ronnie Della parla per la prima volta da quando ha lasciato lo Standard: “Prendo i rischi quando si presentano”

Per la prima volta da quando ha lasciato lo Standard, Ronnie Della ha parlato con la stampa norvegese. Il futuro allenatore del Bruges ha messo in prospettiva la sua partenza.

Ronnie Dela Scegli la stampa e i media norvegesi Giornale Telemark per discutere la sua partenza dallo Standard de Liège, che ha causato molte polemiche in Belgio. Il futuro allenatore dell’FC Brugge, attualmente in vacanza, ha ribadito questa decisione, sottolineando in particolare il passo avanti che questo “trasferimento” costituisce.

“Penso di poter mettere il Club Brugge al livello del Celtic Glasgow, è più o meno lo stesso. Il Celtic probabilmente ha più tifosi, ma dal punto di vista sportivo sono paragonabili”, ha detto Della. “Ambizioni? Nient’altro che: il titolo, giocare in Europa e esibirsi lì. Le ambizioni sono molto alte”.

Quindi, per il norvegese, ha senza dubbio preso la decisione giusta. “Anche lì le condizioni e le regole sono migliori”, osserva Della. “Sarà una grande sfida. Sai, ho l’ambizione di andare il più lontano e più in alto possibile nel calcio, quindi è una decisione ovvia per me… Viviamo in un mondo cinico e crudele”.

“Cerco di correre i rischi quando mi si presentano. Poi faccio del mio meglio. È una vita interessante, ma è faticosa. Non mi prendo tempo per me stesso da quando sono nel calcio”, conferma Ronnie Della, che è attualmente trascorre del tempo con la sua famiglia prima di riprendere.